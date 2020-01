براد بيت: حياتي الشخصية كارثية

متابعة بتجــــــــــرد: وصف الممثل الأميركي براد بيت، حياته الشخصية بالكارثية، في حديث صحفي، مع إحدى محطات البود كاست الأميركية.

وقد جاء هذا اللقاء بعد أيامٍ قليلة من حصول النجم الأميركي على جائزة غولدن غلوب، كأفضل ممثل مساعد، عن دوره في فيلم “حدث في هوليوود- Once Upon a Time in Hollywood”.

وقال براد يت، خلال اللقاء، إن “حياته مثيرة للاهتمام بالنسبة إلى الباباراتزي”، بينما أكد ليوناردو دي كابريو، الذي كان ضيفاً معه في البرنامج نفسه، أنه “لا يحظى باهتمام المصورين بالدرجة نفسها، كما كانت في بداية حياته المهنية”.

وأوضح دي كابريو أن “حياته أصبحت أسهل كثيراً الآن. ويمكنه التجول وشراء احتياجاته من دون التعرض لكثيرٍ من المضايقات”. على عكس صديقه، يعاني بيت من تركيز وسائل الإعلام عليه وملاجقة أخباره الخاصة. ويرجح بيت، أن ذلك الاهتمام ناتج عن تفاصيل حياته الشخصية الكارثية.

هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها براد بيت عن حياته الشخصية علناً. فقد ذكرها أيضاً في خطابه عقب فوزه بجائزة غولدن غلوب.

إذ ألمح بطريقةٍ ساخرة، إلى كثرة الشائعات التي تدور حول ارتباطه بنجماتٍ من الوسط الفني. وقال مازحاً: “كان ممكن أن أحضر أمي معي إلى هذا الحفل لكنني لم أستطع، فيبدو أن أي شخص أقف بجواره هذه الأيام يعتقدون أنني أواعده”.

حياة بيت الشخصية، التي وصفها بالكارثية، شهدت حالتين من التفكك الأسري التي يعرفها الكثيرون. كانت الأولى حين انفصل عن الممثلة جينيفر أنيستون عام 2005 بعد 5 سنوات من الزواج. والثانية هي انفصاله عن زوجته وأم أبنائه، النجمة أنجيلينا جولي، بعد زواجهما عام 2014، وارتباطهما عقب طلاقه الأول. لكنهما قررا الطلاق عام 2016، ودارت بينهما سجالاتٍ كثيرة حول حضانة أبنائهم الست، حتى وقع الطلاق نهائياً بالتراضي في أبريل 2019.

بعد انفصال أنجلينا وبيت نهائياً، ظهرت شائعات حول عودته إلى زوجته الأولى جنيفر، لكن أصدقائهما في هوليوود، أكدوا على أنهما مجرد صديقين. على الرغم من ذلك، لم يظهرا سوياً في حفل غولدن غلوب الذي حضرته أنيستون كمرشحة لجائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي.

كما لحقت الشائعات بخطيبة بيت السابقة غوينيث بالترو، التي أكدت في حوارات صحفية أنها على علاقة جيدة بخطيبها السابق، لكنهما مجرد صديقين ليس أكثر.