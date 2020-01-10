نجم راشد الماجد يسطع في سماء “سمرات شتاء الرياض”

متابعة بتجـــــــــرد: عاش جمهور “سمرات شتاء الرياض” حالة من الوله والعشق، مع النجم الفنان راشد الماجد، الذي تألق وأبدع وقدّم أجمل أغانيه الرائعة، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء احتفالية مفعمة بالحب والتفاعل مع أغاني الماجد.

وغنّى الماجد أغاني عدة على مدى ساعتين وكان منها “تخيل، ويسألوني، ورجاوي، والحل الصعب، بترجعين، مسافر في سما النسيان، والله كريم، ويا شوق” وغيرها.

وكان الماجد قد استهلّ الحفل قائلاً “مساء الخير عليكم مساء الخير على المشاهدين كلهم مشاهدي روتانا إن شاء الله نستمتع بمسك الختام في سمرات اليمامة بوجودكم”.