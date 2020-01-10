مصر تشهد الخسوف الأول في عام 2020

متابعة بتجــــــــــرد: تشهد مصر وعددٍ كبيرٍ من دول العالم، ظاهرة خسوف القمر، وهو الأول في عام 2020. إذ يشهد هذا العام ظواهر نادرة منها خسوفان للقمر، وكسوفان للشمس.

بالنسبة إلى مصر، فإن المواطنين لن يتمكنوا من مشاهدة خسوف القمر بالعين المجردة، ولكن يمكن رؤيته من خلال التلسكوبات في مصر وفي المنطقة العربية.

كذلك في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوث الخسوف ومنها “قارة أوروبا، قارة أسيا، معظم قارة أستراليا، قارة أفريقيا، شمال غرب أمريكا الشمالية، شرق أمريكا الجنوبية، المحيط الأطلسي، المحيط الهندي، القارة القطبية الشمالية”.

وأصدر مرصد حلوان بياناً جاء فيه، أن “خسوف قمر يوم الجمعة المقبل 10 يناير، سيكون من نوع “شبه ظل”، وفيه يبقى قرص القمر مضاءً بالكامل. كما أن القرن الحالي، الحادي والعشرين، يشهد 230 خسوفاً قمرياً، منهم 85 خسوفاً كاملاً، و58 خسوفاً جزئياً، و87 خسوفاً شبه ظل”.

وتابع البيان، أن “الخسوف سيستغرق مدة قدرها 4 ساعات و5 دقائق. إذ يبدأ الساعة السابعة و8 دقائق، وينتهي الساعة الحادية عشر و12 دقيقة، بتوقيت القاهرة المحلي.

ما هو خسوف القمر وما الفرق بينه وبين كسوف الشمس؟

خسوف القمر هو ظاهرة فلكية تحدث حين يحجب ظل الأرض، ضوء الشمس المنعكس من القمر، في الأوضاع العادية.

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وتحدث هذه الظاهرة، عندما تكون الشمس والأرض والقمر، في حالة اقترانٍ كوكبي كامل. وفي هذه الحالة يطلق عليه اسم “خسوف كلي”، أو تقريبي ويطلق عليه “خسوف جزئي”.

أما كسوف الشمس فيحدث حين تكون الأرض والقمر والشمس على استقامةٍ واحدة. ويكون القمر في المنتصف، أي وقت ولادة القمر الجديد، عندما يكون في طور “المحاق”، مطلع الشهر القمري، فيلقي القمر ظله على الأرض.

وهناك أربعة أنواع للكسوف: كلي، جزئي، حلقي، هجين، وهو ما بين الكسوف الكلي والكسوف الحلقي، وهو أندر أنواع الكسوف.

متى يحدث الكسوف المقبل؟

وفقاً لموقع ناسا، يشهد هذا العام كسوفان للشمس، الأول في 21 يونيو المقبل، وسيكون كسوفاً حلقياً، ويشاهده المواطنون في أفريقيا الوسطى وجنوب آسيا والصين.

كما سيكون هناك كسوفاً كلياً في نهاية العام الجاري، تحديداً في 14 ديسمبر. ويشاهد في جنوب المحيط الهادئ، تشيلي، الأرجنتين، جنوب الأطلنطي.