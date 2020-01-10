نبيل شعيل يطرب جمهور “سمرات شتاء الرياض”

متابعة بتجـــــــــرد: أحيا الفنان الكويتي نبيل شعيل حفلاً غنائياً كبيراً ضمن فعاليات “سمرات شتاء الرياض” بمنتزه الثمامة البري، مقدماً مجموعة كبيرة من أجمل أغانيه، ومنها: يا عسل ويا خوفي وخيانة، وغيرها من الأغاني، التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

واستهلّ شعيل الحفل قائلاً “طبعاً اليوم الجو جداً رائع. الحمد لله وما في مطر الحمد لله في هذا الجو الحلو. في أغنية بقلنا زمان مغنتهاش فهبتدي بيها” وكانت هذه الأغنية الجو الحلو.

وشعيل بدأ مسيرته الفنية في عام 1982 من خلال أغنيته “سكّة سفر” من ألحان الراحل راشد الخضر وكلمات عبد اللطيف البناي وقد أصدر معها ألبوم يحمل اسم الأغنية.

تميّز نبيل شعيل بصوت رقيق ودافئ شدّ إليه المعجبين خاصّة مع إطلاقه أغنية “يا شمس لا تغيبي”، التي استمر بثّها لفترات طويلة عبر الإذاعات والقنوات الفضائيّة المختصّة في الموسيقى.