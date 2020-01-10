نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 1 ساعة مضت التعليقات على تامر حسني يتألق في أضخم حفلات الكويت ويشعل الأجواء مغلقة

متابعة بتجــــــــــرد: أحيا النجم المصري تامر حسني، حفلاً غنائياً كبيراً في مركز المؤتمرات بدولة الكويت وسط حضور جماهيري غفير لم يسبق أن شهد المكان له مثيلاً من قبل.

الحفل نفذت تذاكره بالكامل قبل ثلاثة أيام من موعده المحدّد، نظراً للإقبال الجماهيري الكبير على الحجوزات من محبّي تامر حسني. ويعد هذا الحفل بحسب تصريح الشركة المنظمة، هو الأكبر بين الحفلات المقامة في دولة الكويت من حيث الحضور والتفاعل الجماهيري، وذلك نظراً لشعبية تامر حسني الجارفة في الكويت.

قدّم تامر حسني خلال الحفل باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة ومنها “كل مرّة”، “يا بنت الإيه”، “عيش بشوقك”، “يانا يا مافيش”، “أكثر حاجة”، “حلم سنين”، “وأخيرا”، “عمري ابتدا”، “يا تاعبني”، “ناسيني ليه”، “بعيش”، “كفاياك أعذار”، “إرجعلي”، وداعب نجم الجيل جمهوره بكلمات بعض الأغاني ومن بينها “بطلة العام في النكد” و”كل سنة وانت طيب” و”تلفوني رن”.

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هذا وأعاد تامر غناء أغنية “حلو المكان” الخاصة بفيلم “الفلوس” لأكثر من مرّة بناء على رغبة وطلب الجمهور وسط تفاعل كبير معه.

وحول ملابسات الفيديو الشهير له في أول حفلاته في دولة الكويت، أوضح تامر أنه ركض حينها حرصاً منه على المعجبة التي حاولت اقتحام المسرح، من أي مساءلات قانونية من الممكن أن تؤذيها، وحفاظاً منه على النظام العام واحترام أعراف وتقوص البلد والعادات والتقاليد المتبعة في الدّولة.

وفي نهاية الحفل، وجّه تامر حسني كلمة شكر إلى الجمهور الكويتي على الحضور وحفاوه الاستقبال، معرباً عن تقديره للجاليات العربية المتواجدة في الحفل وقدم كثير الشكر للجالية المصرية في الكويت حيث حرص الآلاف من المصريين المقيمين في الكويت على المشاركة في الحفل.

تجدر الإشارة إلى أنه على هامش الحفل، كرّم المنظمون تامر حسني على مسرح مركز المعارض والمؤتمرات الدّولي لحصوله على جائزة “جينيس ريكورد” وأشاد نجم الجيل من جهته بالتنظيم الراقي للحفل من قبل شركة “المسيليم برودكشن”.

