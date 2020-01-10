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Jan 10, 2020
ردًا على إعلان الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل أنهما سيتنحيان عن مهامهما الملكية، قرر متحف مدام توسو نقل تماثيل الشمع الخاص بهما من القسم الخاص بالعائلة المالكة.
وكان دوق ودوقة ساسكس قد أعلنا يوم الأربعاء أنهما يعتزمان توزيع وقتهما بين أميركا الشمالية والمملكة المتحدة للاضطلاع ”بدور تقدمي جديد“ والتخلي عن مهامهما الملكية.
وأشار متحف مدام توسو في لندن، إن التمثالين سيُنقلان إلى قسم منفصل بعيدًا عن القسم الذي تُعرض فيه تماثيل الملكة إليزابيث والأمير فيليب والأمير تشارلز والأمير وليام وزوجته كيت.
وقال ستيف ديفيس المدير العام للمتحف ”نتخذ هذه الخطوة ردًا على الأنباء المفاجئة عن اعتزام دوق ودوقة ساسكس التخلي عن مهامهما كعضوين بارزين بالأسرة المالكة”.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- متحف مدام توسو ينقل تمثالي هاري وميغان من قسم العائلة المالكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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