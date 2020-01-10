خاص – داليدا خليل: هذا ما اتمناه مع انطلاق عرض “سر” عبر “ام بي سي4”

ينطلق يوم الأحد المقبل، الواقع في 12 كانون الثاني/يناير الجاري، عرض مسلسل “سر” عبر قناة mbc4 .

العمل جرى تصويره في مواقع مختلفة من لبنان، وتدور أحداثه بخط تصاعدي دائم في قالب بوليسي ورومانسي، تتشابك عبره الشخصيات في مسار من الألغاز والتشويق والغموض.

يضم العمل الدرامي الفنّان السوري القدير بسّام كوسا، ونخبة من نجوم الدراما اللبنانية، على رأسهم داليدا خليل، وسام حنّا، باسم مغنية والفنانة السورية رواد عليو وغيرهم. وهو من تأليف وسيناريو وحوار مؤيد النابلسي، إخراج مروان بركات، إنتاج شركة “ميديا هاوس بيكتشرز” للمنتجين سامح مجدي ونهلة زيدان.

وفي دردشة مع بطلة المسلسل داليدا خليل، أكدت لنا أنها متحمسة جداً لانطلاق عرض “سر”، وقالت “من أجمل الأدوار التي أديتها ومن أجمل المسلسلات التي شاركت بها”. وتابعت داليدا مشيرة الى انها أدت دورها من كل قلبها. وتمنت ان يلاقي المسلسل قبولاً عند النسبة الكبيرة من الجمهور العربي لأن فريق العمل كان يعمل على قلب واحد لإنجاحه، بالاضافة الى أن المخرج مروان بركات كان على قدر من المسؤولية وكل فرد من افراد المسلسل أدى عمله على أكمل وجه.