طلال مارديني يرد على هيفاء وهبي : "اباحيتك كمان اجرام"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعدما أثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الجدل بتعليقها الذي وصفه البعض "عنصري" على حادثة مقتل لص تسلل إلى منزل مواطنتها الفنانة نانسي عجرم، وكان مقتله على يد زوجها الدكتور فادي الهاشم.

وكتبت وهبي عبر "تويتر": "ألف حمد لله على سلامتك حبيبتي نانسي عجرم، إنتي وعيلتك وزوجك البطل، يحميكم الرب من كل شر، ويا ريت كل هالأشكال المجرمة يفلوا بقى من لبنان!".

واعتبر فنانون سوريون ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن تعليق النجمة اللبنانية هيفاء وهبي عنصري بحق السوريين؛ إذ أن اللص المقتول سوري الجنسية.

وما أثار الجدل مجددًا هو رد الممثل السّوري طلال مارديني، حيث كتب عبر صفحته الشّخصية على "فيسبوك": "بوعدك انو رح يفلو وبوعدك يا ست إذًا لا سمح الله دار الزمن ما رح نقلكن فلو نحنا هيك تربينا بعاد عن العنصرية".

وأضاف مارديني: "وياست حابب قلك شي انو اباحيتك المعروفة كمان اسمها اجرام وتحويل اللي بياكل حق عماله والقاتل والمجرم لبطل اجرام".

Advertisements

facebook

وكان تقرير الطبيب الشرعي قد صدر يوم أمس الخميس وبين بأن المدعو محمد الموسى قد تعرض لعدة طلقات نارية من مسدس في أماكن عدة من جسمه وخاصة في الصدر والبطن، ما أدى إلى نزيف رئوي حاد وإصابة في القلب أدت الى الوفاة الفورية التي تمت حوالي الساعة الثالثة من فجر الأحد الماضي.

كما أكد تقرير الطبيب الشرعي بأنه بعد تجريد الجثة من الثياب تبين وجود طلقة في الساعد الأيمن، وطلقتين في الكتف اليسرى، وكسر في الكتف اليسرى، ثلاث طلقات في الصدر، طلقتان في البطن، وسبع طلقات في الجهة الخلفية من الجسم، وطلقة من أعلى الفخد الأيسر.

كما تم أخذ عينة من الدم وأودعت إلى الأدلة الجنائية، وتبين وجود نزيف دماغي إثر ارتطام وجه القتيل بالأرض لحظة سقوطه.

فأصدرت القاضية اللبنانية قرارات جديدة فى قضية حادثة منزل نانسى عجرم، وذلك بعد طلب تقدم به وكيل عائلة القتيل قاسم الضيفة، يتضمن طلب التوسع بالتحقيق في الدعوى المقامة من قبلهم ضد الهاشم.