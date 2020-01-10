إيهاب توفيق استغاث بالمواطنين لإنقاذ والده ولم يستجب أحد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال مدير أعمال إيهاب توفيق إن وفاة والد الفنان المصري كانت أليمة، ولكن كمّ الأشخاص الذين تواجدوا خلال تشييع الجثمان أكدت على المحبة الكبيرة لوالد إيهاب، موضحًا أن الفنان المصري تأثر بما حدث لأنه وقف يستغيث بالمواطنين عندما نشب الحريق ولم يستجيب له أحد.

وأضاف مدير أعمال الفنان إيهاب توفيق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان من خلال برنامجه "مساء دي إم سي" قائلًا: "الحمد لله على كل حال الأمر قاسي ومحدش كان عارف إن النهاية تكون بالطريقة دي"، مردفًا أن إيهاب توفيق يعاني من حالة نفسية سيئة ولا يستطيع التواصل مع أحد.

وأشار ماجد المصري مدير أعمال إيهاب توفيق، أنه راضٍ بقضاء الله ومتقبل ما حدث لأننا جميعًا ضيوف في هذه الدنيا، موضحًا أن بعض الأخبار انتشرت دون الحصول على المعلومة الصحيحة من خلالنا وطالب بتوخي الحذر في نشر أي معلومة عن هذا الأمر.

وشيّع الفنان إيهاب توفيق جثمان والده من مسجد السلام بحي مدينة نصر في القاهرة بعد أن صرحت النيابة العامة في مصر بدفنه بعد خضوعه للتشريح في مشرحة زينهم بالقاهرة للوقوف على سبب الوفاة.

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وحرص عدد من الفنانين على الحضور مع إيهاب توفيق للنيابة والمشرحة وعدد آخر تواجد في المسجد لأداء صلاة الجنازة، وبدا على إيهاب توفيق علامات التأثر خلال لحظات التشييع كما أظهرت الصور الملتقطة له دخوله في نوبة بكاء حسبما لوحظ من عينيه.

وكان من بين النجوم الحاضرين مصطفى كامل وحميد الشاعري وهشام عباس ونهال عنبر ونادية مصطفى عضو مجلس نقابة الموسيقيين وغيرهم.

وتُوفي والد إيهاب توفيق متأثرًا بحريق كبير اندلع في منزله بحي مدينة نصر في القاهرة، وتم الدفع بسيارات إطفاء من قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران التي وُصفت بالهائلة في محاولة لمنع امتدادها للأماكن المجاورة.

وإيهاب توفيق هو الابن الوحيد لوالديه، إذ كان له شقيق توفي في حادث سير عندما كان في الثانية عشرة من عمره، أما والدته سوزان توفيق، فقد توفيت في 2014 بعد معاناة مع المرض.

يُذكر أن نيابة مدينة نصر أول انتدبت المعمل الجنائي لمنزل والد إيهاب توفيق وتم معاينة الحريق وتفريغ كاميرات المراقبة وفحصها كما أمرت بتشريح الجثمان لتحديد مدى وجود شبهة جنائية أم لا.