"دايلر" في ورطة والجمهور يطالب بوضعه في مصحة نفسية.. تعرفي على السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرض المغني واليوتيوبر السعودي، عبدالعزيز ربيع الدليجان الشهير بـ"دايلر"، لحمله شرسة من الهجوم والانتقادات، بعدما طرح فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" وتويتر، ظهر من خلاله محاولاً الترويج لتعذيب قطة.

"دايلر"، حاول فى الفيديو الذى نشره عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب"، معرفه ماذا يحدث لقطة فى حال وضعها فى جهاز التسخين "المايكرويف"، والذى ظهر وهو يحمل بالفعل قطة بيده، لإجراء التجربة عليها، ويقوم بوضعها داخل الجهاز مغلقاً الباب الكهربائي عليها، ليفتح الجمهور النار عليه.

ما فعله ”دايلر“، جعله فى أزمة مع الجمهور، رغم عدم تشغيل "المايكرويف" على القطة، وهو ما اعتبره الكثير من متابعية إهانة للحيوانات، حيث قال أحد متابعية تعليقاً على الفيديو على تويتر: " المقطع هذا جبت فيه العييييد. بالله تصرف وحاول تفهم الأطفال لايحطون القطط في الميكرويف لأنك مع الأسف وبدون قصد دخلت الفكرة في راسهم وبدأوا يطبقونها. ياريت تتصرف لأنك بتسبب كارثة لو سكت. وياريت تحذف الفيديو لكن ضروري تتكلم عن الموضوع وتوضح إنه غلط".

على الجانب الأخر، حاول أحد المتابعين، تقديم النصيحة لـ"دايلر"، بأنه شخصية يتأثر بها الأطفال، ويجب عدم فعل أشياء تضر بهم قائلاً:"بعيدا عن الضحك و الفلة..انت شخصية مؤثرة يتابعك الكل وللأسف من فضول الاطفال كثير جربوا هذا الشي في بيوتهم سواء بغياب الاهل او حضورهم وفي فديوهات كثيرة من فظاعتها ماقدرنا نكملها..المفروض بدال الاستخفاف والرد ع الفاشنيستات رد بكلمة او تعليق عن ان هذا الشي (غلط)".

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وبعد انتشار الفيديو بساعات قليلة، وقع "دايلر" فى أزمة، عقب تدشين النشطاء هاشتاج "دايلر يعذب قطة"، وهو ما طالب البعض فيه أن يتم القبض عليه ومحاسبته بشكل سريع لعدم الترويج لهذه الأفكار، وقال أحد المتابعين له "لابد من وضعه فى مصحة للكشف على سلامة عقله، ونشر إعتذار على اليوتيوب"

بعد هذا الهاشتاج، قرر "دايلر"، حذف الفيديو من قناته، خوفاً من اتخاذ إجراء قانوني ضده من السلطات الأمنية، إلا أن الفيديو انتشر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي

عبدالعزيز و الملقب "بدايلر"، ولد سنة 2001، بدأ مسيرته الفنية عام 2009، وكان عمره فى ذلك الوقت 8 سنوات، فكانت بدايته الحقيقة من خلال تأسيس قناة أجنبية تحمل أسم ""dyler TV، ثم قام بفتح قناته العربية سنة2016 وقد عرفه الناس نتيجة ظهوره مع اليوتيوبر الشهير "خلف زون" في احد فيديوهاته، وهو الذى شجعه شجع لفتح قناة عربية، لكنه اشتهر اكثر نتيجة اغنيته الصامولي التي وصلت حينها للترند الاول في السعودية لمدة زمنية طويلة، وقد حققت خلال ساعة واحدة 400 الف مشاهدة.