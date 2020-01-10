راشد الماجد يرقص على أغنية " سألنا عنك" في حفله بـ "سمرات الرياض"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحدث المغني السعودي حالة خاصة بين جمهور مهرجان سمرات الرياض الذي يستقبل جلسات غنائية ضمن فعاليات موسم شتاء الرياض، حيث أحيا جلسة متميزة قدم خلالها عددًا كبيرًا من أغانيه.

وعلى وقع أغنية "سألنا عنك" تحمس راشد الماجد مع أنغام الموسيقى وترك عوده ووقف يتراقص مع استمرار الفرقة الموسيقية في العزف وهو ما قابله الجمهور بتصفيق حاد معربين عن سعادتهم بالحفل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع على نطاق واسع معربين عن سعادتهم برقصته، بل وطالب بعضهم بعدم رقص المغنيين الرجال من بعده.

وشارك مغرد المقطع عبر حسابه وعلق قائلًا: "وأنا في الساحة ما أهتم أصلًا ولكن تخرب الساحة بدوني".

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وأمتع راشد الماجد الجمهور بعدد من الأغاني خلال الحفل ومنها: "تذكرين، أنا الأبيض، أشقر على أشقر، خذ راحتك، تفنن، أبشر من عيوني، شرطان الذهب، يا ابو فهد، ما عندهم ذمة"، كما أدى أغنية "سرى ليلي سرى" لطلال مداح.

ورافق راشد الماجد في الحفل الفنانان نبيل شعيل وشما حمدان، حيث أحيا كل منهما فقرة غنائية أطربا من خلالها الجمهور بعدما قدموا عددًا كبيرًا من الأغاني المتميزة.

ومنذ يومين وفي أجواء احتفالية تسودها البهجة، تراقصت نافورة دبي على أنغام أغنية الماجد "دبي كوكب آخر" خلال الحفل الافتتاحي لمهرجان دبي للتسوّق 25، وذلك بعد أن أعطى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم إشارة البدء إيذانًا باستهلال العروض الضوئية وعروض الليزر، والتي زيّنت واجهة برج خليفة بالتزامن مع العرض الأول لنافورة دبي على أنغام أغنية راشد الماجد التي تحتفي باليوبيل الفضي للمهرجان.

وتغنى الماجد بدار الحي وشدا بعشقه لدانة الدنيا، والتي تجسد فيها الحلم قبل 25 عامًا، لتتحول اليوم إلى كوكب آخر يختصر عالمًا بأكمله.