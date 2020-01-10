خالد النبوي: متعتي بخلصها أمام الكاميرا.. وأريد تخطي شخصية "طومان باي"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أعرب الفنان المصري خالد النبوي عن سعادته بطرح فيلمه السينمائي الجديد "يوم وليلة" للجمهور كي يستمتع بمشاهدته نافيًا أن يكون دوره مشابهًا لدور قدمه الفنان خالد صالح من قبل.

وتابع "النبوي" في تصريحات إعلامية أنه يتمنى مشاهدة الفيلم من الجمهور للحكم عليه ولفت إلى أن خالد صالح ممثل كبير وشرف له أن يقترن اسمه به حتى لو كان الأمر مجرد تشابه.

وأضاف الفنان خالد النبوي أنه يريد أن يتخطى شخصية "طومان باي" في مسلسل "ممالك النار" موضحُا أن متعته تكون في التصوير وليس الحكم على العمل.

وحضر "فوشيا" احتفال الفنان خالد النبوي بطرح فيلمه السينمائي الجديد "يوم وليلة" حيث أقيم العرض الخاص في أحد المولات الكبرى بالقاهرة بحضور العديد من نجوم الفن.

والتقى "فوشيا" بالنجوم المشاركين في الفيلم من بينهم خالد النبوي الذي قال إنه لا يتوقع كيف يكون صدى الفيلم لأنه أنهى متعته وأصبح الفيلم ملكًا للجمهور هو الذي سيحكم عليه.

وأعرب عن سعادته بمقارنة الجمهور بينه وبين الفنان خالد صالح وأنه أدى نفس الدور فقال إن خالد صالح ممثل رائع والتشبيه ليس عيبًا بل ميزة.

وقالت درة التونسية إن التجميعة التي تواجدت في الفيلم خلقت منه حالة لدى الجمهور الذي شاهد الفيلم في عروضه التي أقيمت في بعض المهرجانات.

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وأوضحت أن وجودها بجانب خالد النبوي وحنان مطاوع جعلها تتلقى تعليقات جيدة من الجمهور مؤكدة أن كل شخص شارك في الفيلم أدى دوره بشكل جيد جدًا.

ونوهت إلى أن العمل قائم على التمثيل من الواقع الذي يحدث في مصر وليس "الفذلكة"، مشددة على أن الفيلم واقعي وبه شخصيات من الواقع كما أن التصوير كانت في مواقع حقيقية.

وقالت حنان مطاوع إن فيلم "يوم وليلة" يتناول حياة الطبقة المتوسطة والمفترض أنها اندثرت، موضحة أنها تقدم شخصية "إيريني" الموظفة المطحونة".

وأضافت الفنانة الشابة سمر محمد متولي أنها تقدم دور "أنيسة" وهي الذراع الأيمن للفنان خالد النبوي موضحة أن دورها به بعض الشر حيث تساعده في بعض الأمور التي يقوم بها في الفيلم.

وتدور جميع أحداث فيلم "يوم وليلة" ‏بحي السيدة ‏زينب أشهر الأحياء الشعبية في مصر‎.

يُشار إلى أن فيلم "يوم وليلة" يشارك في بطولته كل من: خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، والتونسية درة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة ‏العيلي، وغيرهم، ومن تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.