الخريطة الكاملة للحفلات التي يحييها نجوم الغناء العربي ومنهم سعد لمجرد

يستعد عدد من كبار المطربين لإحياء عدة حفلات غنائية، على مدار الأسابيع القليلة المقبلة، فى مصر والوطن العربى، فى افتتاح الجولات الغنائية لهم فى عام 2020 ونرصد في التقرير التالي أبرز الحفلات لنجوم الغناء في الوطن العربي وذلك خلال السطور التالية :

كارول سماحة

تظهر المطربة اللبنانية كارول سماحة فى حفل غنائى يوم ٢٤ يناير الجارى، على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر، وطرحت الجهة المنظمة تذاكر على ٤ فئات، الأولى بـ١٠٠٠ جنيه، والثانية بـ٨٠٠، والثالثة بـ٦٠٠، والرابعة بمبلغ ٥٠٠ جنيه.

أصالة

تحيى المطربة السورية أصالة نصرى حفلًا غنائيًا، بعد غدٍ، تحت عنوان «بعشق حياتى»، وذلك داخل أحد الفنادق الكبرى فى مصر الجديدة، لدعم مرضى سرطان الثدى بجزء من الإيرادات. وطرحت الجهة المنظمة للحفل ٣ فئات للتذاكر، الأولى «دايموند» بمبلغ ٢٠٠٠ جنيه، والثانية «بلاتينيوم» بمبلغ ١٥٠٠ جنيه، والثالثة «جولد» بمبلغ ١٠٠٠ جنيه.

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محمد رمضان والمغربى سعد لمجرد

يجرى النجمان، المصرى محمد رمضان والمغربى سعد لمجرد استعداداتهما لإحياء حفل غنائى ضخم، بعد غدٍ، داخل مركز دبى التجارى العالمى بالإمارات العربية المتحدة، ضمن فعاليات مهرجان دبى للتسوق. ويعد هذا الحفل هو الأول لـ«رمضان» فى دولة الإمارات المتحدة، بعدما أقام حفلين عربيين فى السعودية والمغرب، كما يعد التعاون الثانى له مع «لمجرد»، بعد أغنية «إنساى» التى حققت نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعى، بعد طرحها على موقع «يوتيوب».

عمر خيرت

يحيى الموسيقار المصرى عمر خيرت حفلين موسيقيين على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يومى الأحد والإثنين المقبلين، عبر تقديم برنامج متنوع يضم باقة من أشهر مؤلفاته التى قدمها على مدار مشواره الفنى، من بينها افتتاحية مصرية، وغوايش، وضمير أبلة حكمت، وليلة القبض على فاطمة، ووجه القمر، واللقاء الثانى، والبخيل وأنا، وقضية عم أحمد، وصابر يا عم صابر.

تامر حسنى

يستعد النجم تامر حسنى لإحياء حفلين غنائيين، أولهما يوم السبت المقبل، ١١ يناير الجارى، فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات «موسم الرياض» الذى تنظمه هيئة الترفيه بالمملكة، والثانى يقام فى ساحة مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، فى ٢٢ فبراير المقبل، بحضور طلاب وخريجى الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادى الجديدة، ويقدم خلالهما عددًا من أغنياته المميزة، ومنها «عيش بشوقك» و«كفاياك أعذار»، إلى جانب عدد من الأغانى التى تضمنها ألبومه الأخير.

هانى عادل

تقيم فرقة «HOH»، التى تضم هانى عادل، عضو فرقة «وسط البلد»، وأوسو لطفى، من فرقة «نغم مصرى»، وهانى الدقاق من فرقة «مسار إجبارى»، حفلًا غنائيًا يوم ١٦ يناير الجارى، على مسرح «الماركى» فى «كايرو فيستيفال سيتى مول» بالتجمع الخامس، بتذاكر مقسمة إلى ٣ فئات، الأولى بمبلغ ٤٠٠ جنيه، والثانية بـ٣٠٠ جنيه، والثالثة بـ٢٠٠.

رابح صقر

يقدم المطرب السعودى رابح صقر حفلًا غنائيًا فى المملكة السعودية، الجمعة المقبل، على مسرح فنان العرب محمد عبده، تحت شعار «ليل صقر الأغنية الخليجية».يستعد عدد من كبار المطربين لإحياء عدة حفلات غنائية، على مدار الأسابيع القليلة المقبلة، فى مصر والوطن العربى، فى افتتاح الجولات الغنائية لهم فى عام 2020.

كارول سماحة

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تظهر المطربة اللبنانية كارول سماحة فى حفل غنائى يوم ٢٤ يناير الجارى، على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر، وطرحت الجهة المنظمة تذاكر على ٤ فئات، الأولى بـ١٠٠٠ جنيه، والثانية بـ٨٠٠، والثالثة بـ٦٠٠، والرابعة بمبلغ ٥٠٠ جنيه.

أصالة

تحيى المطربة السورية أصالة نصرى حفلًا غنائيًا، بعد غدٍ، تحت عنوان «بعشق حياتى»، وذلك داخل أحد الفنادق الكبرى فى مصر الجديدة، لدعم مرضى سرطان الثدى بجزء من الإيرادات. وطرحت الجهة المنظمة للحفل ٣ فئات للتذاكر، الأولى «دايموند» بمبلغ ٢٠٠٠ جنيه، والثانية «بلاتينيوم» بمبلغ ١٥٠٠ جنيه، والثالثة «جولد» بمبلغ ١٠٠٠ جنيه.

محمد رمضان والمغربى سعد لمجرد

يجرى النجمان، المصرى محمد رمضان والمغربى سعد لمجرد استعداداتهما لإحياء حفل غنائى ضخم، بعد غدٍ، داخل مركز دبى التجارى العالمى بالإمارات العربية المتحدة، ضمن فعاليات مهرجان دبى للتسوق. ويعد هذا الحفل هو الأول لـ«رمضان» فى دولة الإمارات المتحدة، بعدما أقام حفلين عربيين فى السعودية والمغرب، كما يعد التعاون الثانى له مع «لمجرد»، بعد أغنية «إنساى» التى حققت نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعى، بعد طرحها على موقع «يوتيوب».

عمر خيرت

يحيى الموسيقار المصرى عمر خيرت حفلين موسيقيين على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يومى الأحد والإثنين المقبلين، عبر تقديم برنامج متنوع يضم باقة من أشهر مؤلفاته التى قدمها على مدار مشواره الفنى، من بينها افتتاحية مصرية، وغوايش، وضمير أبلة حكمت، وليلة القبض على فاطمة، ووجه القمر، واللقاء الثانى، والبخيل وأنا، وقضية عم أحمد، وصابر يا عم صابر.

تامر حسنى

يستعد النجم تامر حسنى لإحياء حفلين غنائيين، أولهما يوم السبت المقبل، ١١ يناير الجارى، فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات «موسم الرياض» الذى تنظمه هيئة الترفيه بالمملكة، والثانى يقام فى ساحة مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، فى ٢٢ فبراير المقبل، بحضور طلاب وخريجى الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادى الجديدة، ويقدم خلالهما عددًا من أغنياته المميزة، ومنها «عيش بشوقك» و«كفاياك أعذار»، إلى جانب عدد من الأغانى التى تضمنها ألبومه الأخير.

هانى عادل

تقيم فرقة «HOH»، التى تضم هانى عادل، عضو فرقة «وسط البلد»، وأوسو لطفى، من فرقة «نغم مصرى»، وهانى الدقاق من فرقة «مسار إجبارى»، حفلًا غنائيًا يوم ١٦ يناير الجارى، على مسرح «الماركى» فى «كايرو فيستيفال سيتى مول» بالتجمع الخامس، بتذاكر مقسمة إلى ٣ فئات، الأولى بمبلغ ٤٠٠ جنيه، والثانية بـ٣٠٠ جنيه، والثالثة بـ٢٠٠.

رابح صقر

يقدم المطرب السعودى رابح صقر حفلًا غنائيًا فى المملكة السعودية، الجمعة المقبل، على مسرح فنان العرب محمد عبده، تحت شعار «ليل صقر الأغنية الخليجية»

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