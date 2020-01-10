شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو لعيد ميلاد إيهاب توفيق قبل ساعات من حريق فيلته ووفاة والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد موقع "فيس بوك" فيديو لاحتفال الفنان ايهاب توفيق بعيد ميلاده الـ54 قبل ساعات من نشوب حريق فى فيلته ووفاة والده، اختناقا بسبب الأدخنة المتصاعدة من الحريق نتيجة ماس كهربائى فى دفاية بالطابق الثانى للفيلا، ويقام العزاء يوم الأحد المقبل بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.

وتبين من المعاينة الأولية اندلاع الحريق فى الطابق الأول والثانى للفيلا، ونتج عنها مصرع والد الفنان إيهاب توفيق نتيجة لتأثره باختناق، وتم انقاذ أسرة الفنان إيهاب توفيق المكونة من 4 أفراد أثناء تواجدهم فى الطابق الثالث داخل الفيلا، وبذل رجال الحماية المدنية جهود مضنية للسيطرة على الحريق وانزال جميع أسرة الفنان إلى البعد عن منطقة الخطر فى الحريق.

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وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل فيلا المطرب ايهاب توفيق فى مدينة نصر، وتم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية اخماد الحريق، وانتقل فريق من نيابة مدينة نصر، لمعاينة الحريق، والذى أسفر عن وفاة والد ايهاب، كما أمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة الحريق لكشف أسبابه، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكان آخر ظهور لوالد ايهاب توفيق فى عزاء زوجته التى توفيت بشهر أكتوبر من عام 2014 حيث تلقى العزاء فى مسجد الشرطة بصلاح سالم بجانب ابنه إيهاب، وشارك بالعزاء عدد كبير من نجوم الفن والغناء والرياضة، حيث رحلت زوجته عن عالمنا بعد صراع مع المرض، ووقتها قطع إيهاب توفيق عمله فى تونس وعاد إلى القاهرة لإلقاء نظرة الوداع على والدته.