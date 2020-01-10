شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يتألق فى حفل غنائى كامل العدد بجدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا الميجا ستار عمرو دياب، مساء الخميس، حفلًا غنائيًا كبيرًا فى مدينة جدة السعودية، وهو الحفل الذى سبق وأعلن عنه عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، بعد نجاحه الكبير فى حفل الميدل بيست ضمن فعاليات موسم الرياض، نهاية شهر ديسمبر الماضى، الذى حضره عدد من النجوم المصريين، بينهم أكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو ودينا الشربينى والشاعر تامر حسين والملحن عمرو مصطفى.

ويأتى حفل عمرو دياب المقبل، عقب إحيائه حفل رأس السنة، فى خليج سوما باى، بمدينة سفاجا، فى الغردقة، ضمن الاحتفالات بالعام الجديد 2020، وحضر الحفل عدد كبير من الجمهور بينهم عدد من الفنانين منهم الفنانة نيللى كريم والفنانة بشرى، إضافة إلى الفنانة دينا الشربينى.



الجمهور يتفاعل مع عمرو دياب فى جدة



الميجا ستار عمرو دياب

وفأجا عمرو دياب جمهور الحفل بغناء عدد من أغنياته الجديدة، ومنها أغنية "سهران" الذى غناها لأول مرة أمس وهى من ألبوماه الجديد المقرر طرحه خلال الأسابيع المقبلة وتعد هى الأغنية الـ6 من الألبوم بعدما قام بطرح 5 أغان منه الفترة الماضية.

كما أطرب الجمهور بعدد من الاغنيات القديمة والحديثة له والتى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

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ويعد الحفل الأخير للفنان عمرو دياب فى جدة، هو الثالث له ضمن فعاليات موسم الرياض بعد أن أحيا من قبل حفلين على مسرح محمد عبده ومسرح أبو بكر سالم، وكان قد أحيا حفله الأول بموسم الرياض يوم 7 نوفمبر الماضى بمسرح محمد عبده وسط حضور جماهيرى غفير حيث كان حقق الحفل أعلى حضور جماهيرى لمطرب عربى خلال فعاليات الموسم.



حفل جديد للفنان عمرو دياب فى السعودية



حفل عمرو دياب فى السعودية



حفل عمرو دياب فى جدة

و كانت آخر أعمال عمرو دياب، أغنية "قدام مرايتها، والتى طرحها عبر قناته الرسمية بموقع "اليوتيوب"، كما أطلق مؤخرا أغنية "أول يوم فى البعد" من ألبومه الجديد "أنا غير"، وهى من كلمات أحمد المالكى وألحان محمدى وتوزيع أسامة الهندى.



حفل غنائى كامل العدد لعمرو دياب فى جدة



عمرو دياب فى السعودية



عمرو دياب يتألق فى حفله بجدة



عمرو دياب يتفاعل مع الجمهور فى جدة