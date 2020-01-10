شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يحتفل بعيد ميلاد ابنه لؤى: أصبحت رجلا أفتخر به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النجم اللبنانى راغب علامة رسالة لنجله الأصغر "لؤى" فى عيد ميلاده، مسترجعا ذكريات يوم ولادته وأن أول حركاته كانت التمسك بيده، ونشر عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة تجمعهما، معلقا عليها قائلا "حبيب روحى وعمرى لؤى.. فى مثل هذا اليوم فى سنة 2001، ولادتك بالنسبة لى ولجيهان كانت الهدية الأغلى والأجمل من رب العالمين".





وتابع :"حملتك بين أحضانى فى لحظة ولادتك وأول حركة منك أنك تمسكت بأصبع يدى ولم تكن تريد أن تتركه وما زلت ممسكاً بيدى حتى الآن.. والآن أصبحت رجلا أفتخر به.. الحمدلله على نعمة وجودك فى حياتنا والحمدلله على أنك جعلت عائلتنا أروع وأجمل.. والحمدلله أنك جعلتنى فخوراً بك جداً، فأصبحت ابنى وأخى وصديقى الذى أعتز به، أحبك يا حبيبى حتى لا نهاية.. أتمنى من الله سبحانه تعالى أن يعطيك أنت و خالد كل الصحة والسعادة والقناعة وأن يحقق لكما كل الأحلام".

ويسافر المطرب اللبناني راغب علامة يوم الجمعة 14 فبراير المقبل إلى باريس لإحياء حفل غنائى بمناسبة عيد الحب فى أحد الفنادق الكبرى هناك، ومن المقرر أن يحضر الحفل العديد من الجاليات العربية والشخصيات العامة.

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من ناحية أخرى يستعد راغب لطرح كليب جديد بعنوان "كان غيرك أشطر" من كلمات خالد المريخى والحان الموسيقار د.طلال وإشراف عام خالد أبو منذر، ومن المقرر أن يتم طرحه بالأيام المقبلة.

" كان غيرك أشطر" يقدمها راغب علامة باللهجة الخليجية، وتضمن اللحن نغمات موسيقية شرقية مليئة بالحيوية والرؤية الفنية المتطورة فى عالم الموسيقى والغناء العربى، كعادة الموسيقار طلال فى كل أعماله الفنية.

وطرح راغب علامة مؤخرا أحدث أغنياته التى تحمل اسم "صدفة" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وحققت نسبة مشاهدة عالية، ومن المتوقع أن تحقق الأغنية ردود أفعال إيجابية نظرًا لتألق راغب القوى فى أدائها، إلى جانب اختيار كلماتها وأسلوب لحنها وتوزيعها وفكرتها.