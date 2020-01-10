شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تعزى النجمة نجاح سلام فى وفاة شقيقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم على تقديم التعازى النجمة الكبيرة نجاح سلام، فى وفاة شقيقها الإعلامى والصحفى عبد الرحمن سلام، الذى وافته المنية أمس الخميس، بعد أزمة صحية ألمت به مؤخرا، كما قدمت التعازى أيضا للإعلامى اللبنانى بيار رباط، فى وفاة شقيقته التى تعرضت لسكتة قلبية مفاجئة.

وكتبت نانسى عبر حسابها تويتر: "أحر التعازى للسيدة نجاح سلام وآل سلام والإعلام اللبنانى والعربى برحيل شقيقها الاعلامى المخضرم الصديق عبد الرحمن سلام".



نانسى عجرم

وتابعت نانسى " بيار.. لا أعرف ماذا أقول، لا أستطيع حتى التفكير فى الأمر، أشعر بالحزن الشديد".

Advertisements



نانسى

من ناحية أخرى، يبدو أن قضية السطو المسلح على فيلا نانسى عجرم وزوجها الدكتور فادى هاشم، التى أسفرت عن قتل الشخص الذى حاول السطو على المنزل، لم تنته بعد، حيث كتبت النيابة اللبنانية فصلا جديدا فى هذه القضية.

القاضية اللبنانية أصدرت قرارات جديدة فى قضية حادث اقتحام منزل نانسى عجرم صباح الأحد 5 يناير، وذلك بعد طلب تقدم فيه وكيل عائلة القتيل قاسم الضيفة، يتضمن طلب التوسع بالتحقيق فى الدعوى المقامة من قبلهم ضد الهاشم.

والقاضية قررت التوسع بالتحقيق والاستماع مجددا لأقوال فادى الهاشم، وتفريغ الهواتف المحمولة التابعة للقتيل والمدعى عليه والعمال فى منزل المدعى عليه، وسحب جميع الكاميرات الموجودة داخل المنزل والتى توضح مكان حصول الجريمة.

كذلك أمرت القاضية بالتحقيق من موضوع اصابة نانسى عجرم زوجة المدعى عليه والاستماع الى أقوالها، وعرضها على طبيب شرعى، والكشف على منزل المدعى عليه وبيان موقع الخروج منه وما إذا كان قد دخل بالفعل الى ممر غرفة الأولاد كما يظهر بالفيديو، بخلاف استدعاء زوجة القتيل وبيان كل ما فى شأنه التحقيق مجددا.