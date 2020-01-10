شكرا لقرائتكم خبر عن "التاريخ السرى لكوثر" يعود للحياة من جديد بعد حل أزماته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب فيلم "التاريخ السرى لكوثر" للخروج إلى النور بعد أن واجه مصير مجهول على مدار الفترة الماضية، حيث توقف العمل منذ أكثر من عام بسبب أزمات انتاجية رغم الانتهاء من 95 % فى أحداثه ويتبقى يومين فقط، حيث شهدت الأيام الماضية انفراجه داخل العمل بعدما استطاع القائمون عليه الوصول الى تسوية لاسيما وأن أكثر من شركة تقوم على انتاجه.

ويجرى مخرج الفيلم محمد أمين تحديد موعد تصوير اليومين المتبقيين، حتى ينتهي من العمل نهائياً قبل الاستقرار على موعد عرضه، حيث يوجد مفاضلة بعرضه فى أكثر من مهرجاناً سينمائياً حيث أن هذا الاتجاه كان الأقرب وقت تصوير الفيلم، أو طرحه فى دور العرض السينمائية فور تجهيزه والانتهاء من كافة التفاصيل.



فيلم التاريخ السرى لكوثر

فيلم "التاريخ السرى لكوثر" بطولة ليلى علوى وزينة، ويشارك فى بطولته كل من محسن محيى الدين، أحمد حاتم، إيناس كامل، فراس سعيد، عبد الرحيم حسن، ومن تأليف وإخراج محمد أمين تدور أحداث الفيلم حول الوقائع التي تلت ثورة 25 يناير، وتتناول فكرة ضرورة امتلاك المواطن المصري للفكر والوعي اللازم لاستيعاب ما يحدث حوله من أمور مختلفة.

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ويعود المخرج محمد أمين إلى السينما بعد غياب 7 سنوات حيث قدم آخر أفلامه "فبراير الأسود" عام 2013 وقام ببطولته خالد صالح، طارق عبد العزيز، أمل رزق، ادوارد، سليمان عيد، ميار الغيطى، وذلك بعدما قدم أمين عدداً من الأفلام الهامة منها "بنتين من مصر" بطولة زينة وصبا مبارك، و"ليلة سقوط بغداد" بطولة أحمد عيد وبسمة، و"فيلم ثقافى" بطولة أحمد عيد وأحمد رزق وفتحى عبد الوهاب.



ليلى علوى من الفيلم