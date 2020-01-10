بطل "البخيل وأنا" الذي مات بسرطان المخ.. من هو بكر الشدي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان السعودي بكر الشدي، الذي عرفه المصريون من خلال المسلسل الشهير "البخيل وأنا" للنجم الراحل فريد شوقي، حيث جسد دور نجل كمال نجل عبدالرحمن (فريد شوقي).

ولد الشدي في السعودية في 10 يناير 1959، ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن بطل "البخيل وأنا":

- تخرج في جامعة الملك سعود كلية الآداب قسم لغة إنجليزية، وحصل على شهادة الماجستير في جامعة أوهايو الأمريكية. عام 1988.

- حصل على شهادة الدكتوراه في جامعة درم ببريطانيا عام 1988، وتخصص في الأدب المسرحي.

- عمل مستشارًا للجنة الفنون المسرحية في جمعية الثقافة والفنون.

- من أبرز أعماله مسلسلات (الزمن والناس، طاش ما طاش، عائلة فوق تنور ساخن).

- عاني من فوبيا قيادة السيارات ولكنه تغلب عليها قبل وفاته بأعوام قليلة.

- قدم طوال مسيرته الفنية قرابة 40 عملاً بين التليفزيون والمسرح.

- كان آخر أعماله مسلسل "حكايا من ظرفاء ولكن"، وجسد به دور ابن الوراق.

- رُزق بثلاثة أبناء (فيصل، معتز، المها).

- توفي في 5 أكتوبر 2003 في مدينة الرياض بعد معاناته من سرطان في المخ.

- أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عن تسمية المسرح الذي سيقدم فيه مسرحيات "موسم الرياض"، باسم الفنان الراحل بكر الشدي وذلك تكريمًا لذكراه.

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سيرة بكر الشدي

تفاصيل حياة بكر الشدي

حوار مع زوجته

يمازح الجمهور سنة 1999

بكر الشدي مع ناصر القصبي على المسرح

بكر الشدي في البخيل وأنا