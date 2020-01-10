تراند اليوم : فيديو| والد "إيهاب توفيق".. لم تمسه النار.. ونعشه كان يجري

كشف مدير أعمال المطرب المصري، إيهاب توفيق عن أن جثمان والد الأخير كان "يجري" أثناء تشييعه أمس بعد وفاته إثر حريق شب في فيلته.

وقال ماجد المصري، في مداخلة تليفزيونية، إن توفيق في حالة صدمة، لأنه "محدش كان متوقع إن دا يحصل"، واصفًا الراحل بأنه "من الناس المحترمين، وكان بيته مفتوح أمام جميع الناس، الجنازة حضرها عدد كبير من الناس".

وتابع: "ما شاء الله كان النعش هو اللي بيجري بينا وبيوجهنا.. ربنا يرحمه ويغفر له".

وأشار إلى أن الحريق شب نتيجة سخونة "الدفاية"، ما أدى إلى التهام النيران في المنزل، لافتًا إلى أنع أطلق استغاثة من أجل إنقاذ الوضع إلا أنه في اللحظة التي فتح فيها الباب كان المنزل اشتعل بالكامل.

ورفض إيهاب" الحديث للإعلام عن الوفاة، وقال مدير أعماله: هو بجانبي، لكنه مش قادر نفسيته تعبانة، يارب ما يكتبها على حد، وربنا يكون في عون إيهاب تحمل صدمات كثيرة لكنه مؤمن بقضاء ربنا والحمد لله على كل حال".

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من جهته، قال محمود عبد الغفار صديق إيهاب توفيق: "وفاة والد إيهاب توفيق كانت بسبب الاختناق بعد حريق الفيلا، وليست بسبب اشتعال النيران في جسده كما ردد البعض، فالعاملة بالمنزل وضعت الدفاية في طرقة أمام غرفة المتوفي، وعندما احترقت الدفاية اشعلت النيران في الطرقة حتى انتشرت في الفيلا بالكامل بالطابق الأرضي، بينما كان المتوفى نائمًا في ذلك الوقت".

وأضاف في مداخلة تليفزيونية: "بسبب شدة الحريق لم يتلق جسد المتوفى أي أكسجين ولكن تسلل فقط ثاني أوكسيد الكربون، وهو الأمر الذي أدى إلى حدوث شلل لكافة الأعضاء وحدثت الوفاة".

وأوضح عبد الغفار أن العاملة حاولت الاستنجاد بإيهاب توفيق لينقذ والده الذي كان محبوسًا في غرفته ولكنه لم يتمكن من ذلك، حيث أن محتويات الدور الذي حدث فيه الحريق أصبحت رمادًا.



