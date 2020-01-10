نانسي عجرم تعزى نجاح سلام في وفاة شقيقها

قدمت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم التعازى للنجمة الكبيرة نجاح سلام، فى وفاة شقيقها الإعلامى والصحفى عبد الرحمن سلام، والذي توفي بعد تعرضه بأزمة صحية. كما قدمت التعازى أيضا للإعلامى اللبنانى بيار رباط، فى وفاة شقيقته التى تعرضت لسكتة قلبية مفاجئة. وقالت نانسى عبر حسابها تويتر: "أحر التعازى للسيدة نجاح سلام وآل سلام والإعلام اللبنانى والعربى برحيل شقيقها الاعلامى المخضرم الصديق عبد الرحمن سلام". سلام وآل سلام والإعلام اللبنانى والعربى برحيل شقيقها الاعلامى المخضرم الصديق عبد الرحمن سلام". وكتبت نانسى " بيار.. لا أعرف ماذا أقول، لا أستطيع حتى التفكير فى الأمر، أشعر بالحزن الشديد".

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