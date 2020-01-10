خطوة مفاجئة بعد قرار تخلي الأمير هاري وميغان ماركل عن مهامهما الملكية!!

ميرنا وليد - بيروت - أصداء كبيرة لازال يحدثها قرار دوقا ساسكس ​الأمير هاري​ و​ميغان ماركل​ بتخليهما عن مهامهما الملكية، إذ قرر مسؤولي متحف "مدام توسو" للشمع، والموجود في العاصمة البريطانية لندن، إزالة تمثال هاري وميغان.

وقال المدير العام للمتحف ​ستيف ديفيس​: "إلى جانب بقية العالم، نحن نرد الاخبار المدهشة بأن ميغان ماركل والأمير هاري سوف يتخليان عن مهامهما في العائلة المالكة".

وأضاف ديفيس: "من اليوم، لن تظهر شخصيات ميغان وهاري مع مجموعة العائلة المالكة في المتحف".

وكان من جهته قال مصدر ملكي كبير، إن الملكة وعائلتها "يشعرون بخيبة أمل شديدة"، وأضاف آخر أن أفراد العائلة المالكة "صُدموا وحزنوا وغاضبون من الزوجين".

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