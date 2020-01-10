حسين الجسمي وتامر حسني ومحمد حماقي يعزون إيهاب توفيق

ميرنا وليد - بيروت - صدمة كبيرة عاشها الوسط الفني يوم أمس، بعد حادثة الحريق الذي شبّ في منزل الفنان المصري ​إيهاب توفيق​ في مصر، وأدى إلى وفاة والده.

وحرص عدد من النجوم على مواساة توفيق في هذا المصاب الأليم وتعزيته، إذ كتبوا له عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، متمنين الرحمة لوالده وطالبين من الله أن يلهمه الصبر.

وكان من بينهم الفنان الإماراتي ​حسين الجسمي​ الذي قال:"لا حول ولا قوة الا بالله اللهم اغفر له وارحمه ،، والله يصبرك أخي العزيز إيهاب توفيق في وفاة والدك رحمه الله".

وأيضاً الفنان المصري ​تامر حسني​ الذي كتب:"لا حول ولا قوة الا بالله وفاة والد الفنان إيهاب توفيق نتيجة حريق في ڤيلته.. إنا لله وإنا إليه راجعون نسألكم الفاتحه و الدعاء بالرحمة".

وكذلك الفنان المصري ​محمد حماقي​ قائلاً:"خالص العزاء لصديقي الفنان إيهاب توفيق في وفاة والده.. ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته، ويصبركم على فراقه".

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