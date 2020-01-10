راشد الماجد يرقص على أغنياته في "سمرات شتاء الرياض"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان السعودي ​راشد الماجد​ حفلة ضمن فعاليات "سمرات شتاء الرياض" تحت رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية إشراف المستشار تركي آل الشيخ على أرض محمية الملك خالد الملكية في متنزه الثمامة البري الى جانب كل من الفنان نبيل شعيل والفنانة شمة حمدان.

وانتشر على مواقه التواصل الاجتماعي فيديو لراشد وهو يرقص متفعالامع الجمهور الذي كان متحمساً لحضور حفلته وذلك على أنغام اغنياته الشهيرة وحصد الفيديو على انتشار واسع واثنى المشاهدون على خفة دم راشد وتواضعه في التعامل مع محبيه والجمهور الحاضر.

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