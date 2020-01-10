محمد سامي: نسرين أمين ليست نجمة وإنما "كومبارس"

أكد المخرج محمد سامي، أن علاقته قوية جدًا بمعظم النجوم، ولكن هناك خلافات فعلا مع بعضهم مثل أي علاقة مهنية، مشيرًا إلى أن نسرين أمين، التي كانت تغار من دور "شهد" الذي قامت به زوجته الفنانة مي عمر.

وأضاف خلال تصريحات صحفية، أنه من الطبيعي أن يكون دور الحبيبة أو "شهد" أكبر من دور الأخت، الذي قامت به نسرين.

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وأكد أن نسرين أمين، هي من قامت بفتح باب الكلام والجدال بما نشرته وهي لابد أن تفهم أنها ممثلة ليست نجمة وربما كومبارس.

في سياق آخر، يُجري حاليًا المخرج محمد سامي يجري حاليًا الاستعدادات لمسلسله الجديد "البرنس" للحاق بالعرض في رمضان المقبل، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي، بطولة محمد رمضان، نجلاء بدر، أحمد فهيم، نور، أحمد زاهر، ريم سامي.

وتشارك مي عمر حاليًا في مسلسل "الفتوة"، والمسلسل من المقرر عرضه في رمضان ٢٠٢٠، وهو بطولة ياسر جلال، محمد دياب، مي عمر، رياض الخولي، ومن تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي.