تراند اليوم : إصابة فنان شهير بمرض خطير بسبب حشرات القراد

صدم المطرب الكندي الشهير، جاستن بيبر ، جمهوره بعد إعلان إصابته بمرض خطير هو “لايم”، الذي تسببه البكتيريا التي تحملها حشرات القراد عادة.

وكتب بيبر (25 عاما) عبر منشور شاركه أمس الخميس، عبر حسابه على موقع “إنستغرام”: “في حين أن الكثير من الناس استمروا بالاستهزاء بي، ولكنهم فشلوا في إدراك إنني قد تم تشخيص إصابتي بمرض لايم، ليس ذلك فحسب، بل كان لدي أيضا حالة خطيرة من الإصابة بمرض مزمن أثر على وظائف الجلد والبشرة والدماغ”.

وتابع: “سوف أشرح المزيد من التفاصيل في سلسلة من الفيديوهات قريبا عبر “يوتيوب”، ليتمكن جمهوري من معرفة معاناتي وكيف اجتزتها”.

وأشار جاستن بيبر إلى أنه مر عامان تقريبا على إصابته بالمرض، وأن حصوله على العلاج المناسب ساعده في العلاج، وأنه سيعود أفضل من أي وقت مضى.