تراند اليوم : تعرف على تفاصيل تقرير الطب الشرعي الخاص بضحية زوج نانسي عجرم

كشف تقرير الطب الشرعي اللبناني، تفاصيل مروعة عن عملية قتل الشاب السوري محمد الموسى الذي قتل في فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم،حيث ذكر ان الطبيب فادي الهاشم حول جسد الضحية إلى ما يشبه “المنخل”.

وأظهر التقرير عن وجود طلقة واحدة في الساعد الأيمن وطلقتين في الكتف الأيسر، وطلقة تحت الإبط الأيسر، و3 طلقات في الصدر وطلقتين في البطن و7 طلقات في الجهة الخلفية من الجسم وعلى المؤخرة وطلقة في الفخذ الأيسر.

وفي الأثناء أمرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون بتوسيع دائرة التحري والتحقيق لاستجلاء بعض النقاط الغامضة والملتبسة.

في الأثناء تقدمت عائلة الضحية بمذكرة طلبت فيها باعادة التحقيق مع القاتل فادي الهاشم وتفريغ هواتف الضحية والمدعي عليه والعمال في منزله، وسحب الكاميرات العاملة في منزل نانسي عجرم، والتحقيق مع الأخيرة وإحالتها إلى الطب الشرعي وسماع أقوال زوجة القتيل.