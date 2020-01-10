بعد تنحيهما.. هاري وميجان مطالبان بدفع إيجار منزلهما للملكة إليزابيث

ألقى العديد من الصحف الضوء على تطورات الأزمة داخل الأسرة الملكية البريطانية، بعد القرار الذي اتخذه الزوجان، الأمير هاري وميجان ماركل، باعتزال مهامهما الملكية والاستقلال ماديا، وقضاء حياتهما المستقبلية بين بريطانيا وأمريكا الشمالية.

وبعد تأكيد كل من هاري وميجان، في بيانهما الرسمي الذي نشر عبر موقعهما الرسمي sussexroyal.com، استمرار استخدامهما لمنزلهما بأراضي قلعة "ويندسور"، فإنه من المتوقع مستقبلا أن تطالب الملكة حفيدها بدفع إيجار كوخ فروجمور، وفق ما نشرته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن الملكة إليزابيث الثانية ستبدأ في معاملة الأمير هاري وزوجته باعتبارهما خارج الأسرة الملكية رسميا، وذلك بمطالبة حفيدها بدفع إيجار المنازل التي سيسكن بها مستقبلا.

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يذكر أن الثروة الشخصية للأمير هاري تقدر بنحو 30 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة لما نجحت زوجته الأمريكية ميجان ماركل من تحقيقه خلال عملها في مجال التمثيل سابقا.

وحددت الصحيفة كوخ فروجمور بأراضي قلعة "ويندسور"، الذي يتخذه الأمير هاري وزوجته ميجان منزلا لهما خلال إقامتهما بالمملكة المتحدة.

وذكر مصدر بالعائلة الملكية البريطانية، الخميس، أن الملكة إليزابيث وأكبر أبنائها الأمير تشارلز وحفيدها الأمير ويليام كلفوا فرقاً لإيجاد حلول عملية لرغبة الأمير هاري وزوجته ميجان في التنحي عن واجباتهما الملكية.

وأفادت صحيفة "ديلي ستار" بأن الملكة تشعر بخيبة أمل كبيرة من قرار الأمير هاري وزوجته على الرغم من ظهور بوادر الأزمة بين الثنائي والأسرة الملكية منذ فترة أعياد الكريسماس الماضية.