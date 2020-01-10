زوجة جورج سيدهم تكشف عن مفاجأة لجمهوره

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الدكتورة ليندا، زوجة الممثل المصري الكبير جورج سيدهم، عن مفاجأة فنية لجمهور زوجها يتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، موجهة الشكر للفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز.



جاء ذلك عبر حساب زوجة الفنان جورج سيدهم عبر "فيسبوك"، وفي أعقاب إعلان سمير غانم، الشهر الماضي، عودته للمسرح بصحبة شيرين التي سبق أن قدمت معه مسرحية "المتزوجون" منذ 40 عاما، والتي جمعتهما بجورج سيدهم.

وكتبت الدكتور ليندا عبر حسابها قائلة: "قريبا مفاجأة رائعة لجمهور الفنان القدير جورج سيدهم زوجي وشريك حياتي ربنا يخليه يا رب وكل عام وجمهوره العريق بألف خير وتحياتي للفنان القدير سمير غانم والفنانة الجميلة دلال عبدالعزيز.. أشكركم جدا على محبتكم الغالية تحياتي لكم".





وكشف سمير غانم أن المسرحية الجديدة تحمل عنوان "الزهر لما يلعب"، وأنها تضم عددا من الفنانين الشباب، بالإضافة لإيمي ابنة الراحل طلعت زكريا، مشيرا إلى أنها ستعرض في 23 يناير/كانون الثاني.

والمسرحية من تأليف وإنتاج أحمد الإبياري، وإخراج طارق الإبياري الذي أكد أنه سيستخدم فيها عدداً من التقنيات الفنية الحديثة، وتحكي عن رجل غني ومزواج.





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وكانت آخر الأعمال المسرحية لسمير غانم، مسرحية "سيبوني أغني"، عام 2017، وشارك فيها الراحلان؛ طلعت زكريا وشعبان عبدالرحيم.

واحتفل جورج سيدهم، في مايو/أيار الماضي بعيد ميلاده الـ81، وسط مجموعة كبيرة من أصدقائه، منهم دلال عبدالعزيز ودنيا سمير غانم ونادية لطفي، التي قامت بتنظيم الحفل، وذلك في ظهور نادر بعد إصابته بجلطة منذ فترة، وعدم قدرته على المشي.





ويعد جورج سيدهم مكتشف الفنانة دلال عبدالعزيز، حيث قدمها في مسرحية "أهلا يا دكتور"، وكانت فرصة تعارف شريك عمره الفني سمير غانم بها ليتزوجها بعد ذلك ويقدما معا العديد من الأعمال الفنية.





يذكر أن آخر ظهور فني لجورج سيدهم كان منذ عدة سنوات في أحد الإعلانات، بمشاركة كل من سمير غانم وشيرين بطلي مسرحية المتزوجون، حيث ظهر الجميع بنفس ملابس الشخصيات التي قدموها في المسرحية وفي نفس الديكور الذي تم إعداده خصيصا من أجل لم شمل فريق العمل من جديد بعد سنوات طويلة.



