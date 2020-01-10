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هشام لاشينالجمعة 2020/1/10 11:19 ص بتوقيت أبوظبي
الفنانة السورية أصالة
قالت المطربة السورية أصالة نصري إنها قوية وليست مكسورة بعد انفصالها مؤخرا عن زوجها المخرج طارق العريان، مؤكدة أنها تعيش بشكل طبيعي.
وخلال تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر"، شكرت أصالة كل من بكى من أجلها، معبرة عن امتنانها لكل قلب احتواها خلال أزمتها أو غمرها بدفء المشاعر.
وأضافت: "أصدقكم أنني لا مخذولة ولا مكسورة، ولست ضعيفة، أنا قوية وأتنفس بشكل طبيعي ولا يسرح خيالي، لم تنطفئ في عيني الحياة، هي فقط تبدلت بعض الأماكن".
وكشفت أصالة، منذ أيام، عن انفصالها رسميا عن زوجها المخرج طارق العريان بعد زواج استمر سنوات طويلة أنجبا خلالها طفليهما آدم وعلي، وقدما عشرات الكليبات الغنائية.
وطرحت أصالة، الخميس، أغنية جديدة عبر قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، باللهجة الخليجية بعنوان "شامخ"، من كلمات الأمير بدر بن محمد، وألحان عبدالعزيز المعنى، وإخراج نهال نبيل.
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة بعد انفصالها عن طارق العريان: أنا قوية ولم أنكسر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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