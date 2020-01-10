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""الخليج 365"" من بيروت: سكبت الفنانة أصالة دموعها الممزوجة بصرخة أنثى ثائرة على جراحها في أغنيتها الجديدة "شامخ" التي أطلقتها عبر قناتها على Youtube، وحققت مئة ألف مشاهدة بعيد ساعة واحدة من إطلاق هذه الأغنية الخليجية التي بدأت حملتها الترويجية منذ أسبوع، وتُعتبَر العمل الأول لها بُعيد إعلان إنفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان.

كتب كلماتها الأمير بدر بن محمد، ولحنها عبد العزيز المعنى، فيما قام بتوزيعها منتصر محمد علي. أما فيديو الأغنية الذي يحمل توقيع المخرجة نهال نبيل، فهو إذ يحمل التجديد شكلاً، ينبض فعلياً بقلب الفنانة السورية التي أتقنته أداء بموهبةٍ تمثيلية عالية فجّرت فيها كل مكامن الألم المسكون بعزة امرأة صابرة على ألم مضرّج بشموخٍ يرفض انكسارها.

فيما يلي رابط الأغنية:



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كانت هذه تفاصيل خبر أصالة تسكب وجع امرأة تأبى الإنكسار في "شامخ" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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