شكرا لقرائتكم خبر عن "ونحب تانى ليه" ياسمين عبد العزيز تتسلم أول 5 حلقات من مسلسلها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المؤلف عمرو محمود ياسين من كتابة أول 5 حلقات من مسلسل ياسمين عبد العزيز الذي يحمل عنوان "ونحب تانى ليه"، من إخراج مصطفى فكري، ويواصل حاليًا كتابة الحلقات المتبقية ليسلم أول 10 حلقات من المسلسل للجهة المنتجة، وتظهر ياسمين عبد العزيز في المسلسل بشخصية زوجة تنفصل عن زوجها وكيف أثر قرار الانفصال على أسرتها، وذلك بعدما قررت اختيار موضوع اجتماعي رومانسي يخص المرأة لتقديمه في الدراما.

وتبتعد ياسمين عبد العزيز عن الكوميديا فى الدراما للعام الثانى على التوالى بعدما قدمت الساسبنس والتشويق فى مسلسل "لآخر نفس" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى والذى كان ثانى بطولاتها فى الدراما التليفزيونية، حيث قدمت البطولة الأولى فى مسلسل "هربانة منها" واعتمدت فيه على اللون الكوميدى.

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ويأتي اختيار عمرو محمود ياسين لكتابة المخرج مصطفى فكرى لكتابة وإخراج المسلسل، بعد تحقيقهما نجاحًا جيدًا في مسلسل "نصيبى وقسمتك" بأجزائه الثلاثة وتقديمهما موضوعات اجتماعية مهمة تخص المرأة وعلاقتها بالرجل والزواج والطلاق والخيانة وأشياء أخرى من صميم المجتمع.

وكان آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل "لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، إسماعيل شرف، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.