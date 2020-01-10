شاهد.. جوهرة تستعرض مهاراتها في وصلة رقص جديدة!

كتب امير فتحي في الجمعة 10 يناير 2020 08:52 صباحاً - استعرضت الراقصة جوهرة مهاراتها في الرقص الشرقي في فيديو جديد نشرته عبر حسابها على انستغرام. واشادت جوهرة من خلال التعليق على الفيديو بمهاراتها معتبرة ان لديها حركاتها الخاصة التي تميزها عن بقية الراقصات. وقالت جوهرة في تعليقها: “من حفلة رأس السنة، أنا محظوظة ان يكون لدي حركاتي وأزيائي الخاصة” وتابعت “لا تقلد احد ولا تقارن نفسك بأحد قوتك في تميزك”.

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