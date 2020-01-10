الأوسكار.. إحصائيات وأرقام في تاريخ أبرز جائزة سينمائية

يترقب الملايين من عشاق السينما الدورة الـ92 لحفل جوائز الأوسكار، والذي يقام في 9 فبراير/شباط المقبل.

وقبل الإعلان عن قائمة المرشحين الرسمية في 13 يناير/كانون الثاني الجاري رصد موقع "أورجستر" مجموعة من الحقائق التاريخية الخاصة بتاريخ حفلات الأوسكار في صورة إحصائيات وتواريخ.

وبدأ الموقع بأبرز ما تم الإعلان عنه رسمياً عن الدورة 92 من حفلات الأوسكار، وأنها ستكون الدورة الـ2 على التوالي التي يغيب عنها مقدم الحفل، بعد الدورة رقم 91 في عام 2019.

وستكون هذه هي المرة الـ7 التي تشهد حفلات الأوسكار عبر تاريخها غياب مقدم للحفل، حيث سبق أن تكرر ذلك في 1939، و1969 و1970 و1971، ثم في عام 1989، ومن بعده عام 2019، وأخيراً دورة الحفل المقبل لعام 2020 الجاري.

وذكر موقع "أورجستر" أن أكثر من حظي بشرف تقديم حفلات جوائز الأوسكار الممثل الأمريكي بوب هوب، الذي قدم الحفل في 18 دورة مختلفة، ومن بعده الفنان الكوميدي بيلي كريستال، الذي قدم حفل الأوسكار في 9 دورات مختلفة.

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وفي أولى دورات حفل الأوسكار عام 1920، أعلنت الأكاديمية عن أسماء الفائزين قبل 3 أشهر من موعد الحفل، وبداية من عام 1941 بدأت الأكاديمية باتباع السرية في عدم الكشف عن أسماء الفائزين إلا خلال فعاليات الحفل الرسمي للأوسكار.

ومن الحقائق الطريفة التي كشف عنها الموقع أن عام 1953 شهد المرة الأولى التي يتم بث حفلات الأوسكار عبر شاشات التلفزيون، وفي عام 1966 بثت حفلات الأوسكار للمرة الأولى بالألوان عبر شاشات التلفزيون، كما كان أول بث على نطاق دولي لحفلات الأوسكار في عام 1969.





وفي عام 1994، قررت الأكاديمية اختيار أول سيدة في تاريخ حفلات الأوسكار لتقديم الحفل، وهي النجمة الشهيرة ووبي جولدبرج، ومن بعدها قدمت الحفل 3 مرات أخرى.

وكان الحفل، الذي استمر لأطول وقت في تاريخ حفلات الأوسكار، هو حفل عام 2002، الذي استمر لـ4 ساعات و5 دقائق، وكانت مقدمته ووبي جولدبرج.



