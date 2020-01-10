سمية الخشاب في دمشق بداعي التصوير









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أعلنت الفنانة سمية الخشاب عن تواجدها في العاصمة السورية دمشق لتصوير أحدث أغنياتها "عربية أنا". من خلال فيديو طريف ظهرت فيه خلال تواجدها بغرفتها في أحد الفنادق، حيث تفتح الباب لمخرجة كليبها الجديد، وهما في طريقهما لقضاء سهرة في مطعم الفندق. فيما مازحت الجمهور كاتبة: "أول مرة أنحرف وألبس قصير.. مفيش قدامي غير كدا".

والجدير ذكره أن محكمة جنح الدقي، قضت بقبول المعارضة المقدمة من جانبها على حكم حبسها 3 سنوات. حيث تم إلغاء الحكم الصادر ضدها في اتهامها بقضية شيك بدون رصيد لصالح طليقها الفنان أحمد سعد، بانقضاء الدعوة الجنائية. علماً أنها قامت عبر محاميها هشام تميم بتسليم وكيل أحمد سعد شيك مصرفي مقبول الدفع بمبلغ مليون جنيه، مما دعا المحكمه إلى إلغاء الحكم الصادر بحبسها لمدة 3 أعوام في جنحة شيك بدون رصيد بجلسة 2/11/2019.