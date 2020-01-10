لطيفة تشوِّق الجمهور لألبومها الجديد









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: شاركت الفنانة التونسية لطيفة، متابعيها على "إنستغرام" بمقطع فيديو من كواليس تجهيزاتها لألبوم "أقوى واحدة" الذي تعمل على إنهائه.

وتظهر في الفيديو وهي ترقص على أنغام أغنيات الألبوم الجديد، إلا أنها تعمدت كتم صوته الفيديو حتى تشوّق الجمهورها للأغاني، وعلقت كاتبة: "أنا والملحن الكبير وليد سعد، وكواليس تحضير أغنيات ألبوم أقوى واحدة".علماً أنها سبق وأعلنت تعاونها مع شركة "قنوات" لإنتاج ألبومها ونشرت عبر حسابها الرسمي على "تويتر" بعض الصور أثناء توقيعها للعقد، وأرفقتها لتعليقٍ كتبت فيه: "استنوا الألبوم الجديد #Latifa2020 وتعاون جديد مع شركة قنوات... استنوا مفاجآت حلوة قريب جدا"