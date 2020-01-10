شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مرض جاستين بيبر "الخطير" فى عمل وثائقى يعرض 27 يناير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار النجم العالمي جاستين بيبر البالغ من العمر (25 عاما) ضجة بعد أن أعلن مرضه، وهو الخبر الذى تداوله عدد كبير من المواقع الفنية العالمية، وقد أعلن موقع "ديلي ميل" الشهير أن العمل الوثائقي الذي سيطلقه النجم العالمي جاستين بيبر يعرض فيه تفاصيل أزمته الصحية، سيبث على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب يوم 27 يناير الجارى، والعمل يضم 10 حلقات ستحمل الكثير من المفاجآت لمحبي ومعجبي جاستين بيبر حول العالم .
وكان النجم العالمى جاستين بيبر قد كشف عن الاعتقاد الخاطئ من محبيه ومعجبيه حول حالة الاكتئاب التى عاشها على مدار الفترة الماضية، وأنه كان مجرد اكتئاب فقط، دون أن يعرفوا الحقيقة كاملة، وأن حالته النفسية السيئة كانت نتيجة إصابته بـ"Lyme disease"، وهو مرض معدى بكتيرى ينتشر عن طريق القراد، إضافة إلى إصابته بمرض آخر بسبب فيروس إبشتاين بار، وذلك حسبما أكد موقع "tmz"، والذى أوضح أن هذا المرض يؤثر بشكل مباشر على الجلد والمخ.
وأكد بيبر عبر صفحته علي موقع تبادل الصور انستجرام أنه قد مر عامان تقريبا على إصابته بالمرض، وحصل بيبر على العلاج المناسب الذى سيساعد فى القضاء على هذا المرض، ويؤكد: "سأعود أفضل من أى وقت مضى".
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