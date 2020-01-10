تفاصيل مرض جاستين بيبر "الخطير" فى عمل وثائقى يعرض 27 يناير

وكان النجم العالمى جاستين بيبر قد كشف عن الاعتقاد الخاطئ من محبيه ومعجبيه حول حالة الاكتئاب التى عاشها على مدار الفترة الماضية، وأنه كان مجرد اكتئاب فقط، دون أن يعرفوا الحقيقة كاملة، وأن حالته النفسية السيئة كانت نتيجة إصابته بـ"Lyme disease"، وهو مرض معدى بكتيرى ينتشر عن طريق القراد، إضافة إلى إصابته بمرض آخر بسبب فيروس إبشتاين بار، وذلك حسبما أكد موقع "tmz"، والذى أوضح أن هذا المرض يؤثر بشكل مباشر على الجلد والمخ.

وكان جاستين بيبر قد انشغل الفترة الماضية بالتحضير لفيلم وثائقى يحمل الكثير من أسرار حياته، ومن المقرر أن يطلقه بيبر على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وأكد بيبر عبر صفحته علي موقع تبادل الصور انستجرام أنه قد مر عامان تقريبا على إصابته بالمرض، وحصل بيبر على العلاج المناسب الذى سيساعد فى القضاء على هذا المرض، ويؤكد: "سأعود أفضل من أى وقت مضى".