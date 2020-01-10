محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: شاركت الفنانة إنجي المقدم جمهورها على "إنستجرام"، تفاصيل جلسة تصوير جديدة خضعت لها. ظهرت إنجي المقدم في الصور بإطلالة مميزة، نالت إعجاب متابعيها. شاركت المقدم في دراما رمضان المنقضي بمسلسل "ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا بشخصية "صفية". ويعرض لها حاليًا مسلسل "حواديت الشانزلزيه" من بطولة إياد نصار وداليا مصطفى وإخراج مرقس عادل.​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هكذا ظهرت إنجي المقدم في أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.