ريا أبي راشد تواصل مسلسل الطيران في ستوديوهات يونيفرسال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الإعلامية ريا أبي راشد، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورًا التقطت لها أثناء قفزها على سجادة حمراء في هوليوود.

علقت ريا على الصور: "مسلسل طيراني يستمر، وهذه المرة في ستديوهات يونيفرسال في هوليوود، وريني صوركم وأنتوا طايرين على هاشتاج FlyingLikeRaya".

وحضرت رايا أبي راشد مؤخرًا، الحفل الختامي لقمة "رايز أب"، الحدث الرائد في مجال ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي أقيم في مقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة على مدار 3 أيام من الجلسات والمناقشات والمنافسات على تقديم الأفكار وبناء الشبكات، حول موضوع رحلة النمو.​