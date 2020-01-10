شريف رمزي يلتقي أحمد حلمي ومنى زكي في أغرب مكان (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان شريف رمزي، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، صورًا مع صديقه الفنان أحمد حلمي، وزوجته الفنانة منى زكي. كتب رمزي: "أحلى لقاء مع حبايبي مني وحلمي وأغرب مكان ممكن نتقابل فيه في لعبة الكاروسيل". يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف رمزي مسلسل "واكلينها والعة" وشارك في بطولته مي سليم ‏وإنجي ‏وجدان وخالد عليش.

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