سلاف فواخرجي تنشر تفاصيل أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورًا لآخر جلسة تصوير خضعت لها. انتهت فواخرجي من تصوير دورها في مسلسل "خط ساخن" مع النجم حسين فهمي ونضال شافعي وصلاح عبدالله وهيثم نجم. والمسلسل من تأليف فوزية حسين، وإخراج حسني صالح. شاركت سلاف فواخرجي في بطولة المسلسل السوري "هوا أصفر"، الذي عُرض ضمن السباق الرمضاني الماضي، وشاركها البطولة يوسف الخال.​

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