موجز "الفن": حريق يودي بحياة والد إيهاب توفيق.. وفاة شقيق نجاح سلام.. ومعتصم النهار يلتقي ريتا حايك

ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية سيرين عبد النور تخضع لعملية جراحية في وجهها.. بالصور حريق يودي بحياة والد الفنان إيهاب توفيق..بالفيديو بعد سنوات على خلافهما.. بهاء الكافي تتصالح مع أحمد الشريف وفاة الصحفي عبد الرحمن سلام شقيق الفنانة نجاح سلام ريتا حايك ومعتصم النهار في رمضان المقبل الأمير هاري وميغان ماركل يعلنان الحرب على العائلة الملكية!!

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