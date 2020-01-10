ميرنا وليد - بيروت - بعد الجدل الذي حصل بسبب الحادثة التي وقعت في منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، علق العديد من النجوم، منهم من وقفوا سندا الى جانب زميلتهم، ومنهم من دعا الى انتظار نتائج التحقيق، الا ان الممثل اللبناني جوليان فرحات اختار ان يعطي رأيه بطريقة صادمة، لا بل تعدى حدوده في ابداء رأيه، ووصل الى حد التشكيك في أخلاق نانسي، وكتب :"بلكي الدكتور فادي دعى زلمي عندو عداوة معو وفضى المسدس فيه دفاعا عن النفس؟ بلكي هيدا صاحبا للمدام مثلا كرمال هيك بصير تحقيق...".
كلام جوليان هذا لا يجوز ولو كان افتراضيا، وحتى لو عاد وتراجع عنه، كما هو واضح في منشوراته، فهذه الافتراضات عندما تنشر من قبل ممثل معروف تضلل الحقيقة أيضاً، وننصحه بأن يفكر قبل أن يؤذي الناس بكلامه، حتى لا يضطر أن يتراجع عن كلامه.
كانت هذه تفاصيل خبر جوليان فرحات يشكك في أخلاق نانسي عجرم ثم يتراجع .. فليعتزل مواقع التواصل! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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