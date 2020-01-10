ميرنا وليد - بيروت - يخصص موقعنا "الفن" من ضمن الفقرات والمواضيع والمقالات والأخبار التي نقدمها لقرائنا الأعزاء، فقرة بعنوان ​نصيحة جنسية​، نورد فيها نصائح طبية وعلمية حول الموضوع المطروح.

في العام 2019 حصلت العديد من النصائح التي قدمناها على نسب قراءة عالية، نوردها لكم بمناسبة انتهاء العام.

النصائح التي حصدت أعلى نسبة قراءة جاءت على الشكل الآتي: 4 طرق لممارسة العادة السرية بلذّة أكبر تعرفوا إلى وضعية "68" والفرق بينها وبين الـ"69" تعرفوا على أنواع الهوس الجنسي الاكثر شيوعاً في ممارسة العلاقة الحميمة ماذا لو ابتلعت السائل المنوي لشريكك عن طريق الخطأ؟ هل يمكن اعادة ترميم غشاء البكارة بعد فقدان العذرية؟ Advertisements الألعاب الجنسية كثيرة ومختلفة..فكيف تختارونها؟ إكتشاف أمراض خطيرة تنقل عبر ممارسة الجنس..احذروها هكذا تعرفين ان زوجك راض عنك خلال العلاقة الجنسية 5 أسباب أساسية تجعل زوجك يتهرب من ممارسة العلاقة الجنسية معك رغبة الرجل الجنسية وفرص الحمل تزيد في فصل الشتاء فاستغلي الامر سيدتي!

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النصائح الجنسية الأكثر قراءة للعام 2019..هذا ما إختاره القراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.