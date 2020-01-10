أصالة منذ البداية أعلنته حبيباً وآخرها طليقاً.. وطارق العريان خلع المحبس أولاً

ميرنا وليد - بيروت - لم يكن متوقعاً أن يكتب لهذه القصة التي كانت جميلة في أعين الناس والإعلام النهاية، جاء خبر إنفصال الفنانة السورية​أصالة​عن زوجها المخرج ​طارق العريان​ كالصدمة، بعدما حاول الطرفان إنقاذ زواجهما وعدم خروج مشاكلهما إلى العلن. الحب والإحترام المتبادلان كانا حاضرين دائماً في كل لقاء يجمعهما أو في حديث الواحد عن الآخر. ولم تكن أصالة تتغاضى عن البوح بحبها له منذ اللحظة الأولى، وعن مدى اهتمامها به. لكن يبدو أن إنشغال كل واحد منهما بأعماله، جعلته يبتعد عن الطرف الآخر وعن تماسك العائلة، والإنفصال الحضاري كان زبدة الخبر. في السطور الآتية نستعرض كيف انتهت علاقة أصالة بالعريان بحضارة.

علامات لم ننتبه إليها تشير الى طلاقأصالةوالعريان

قبل إعلان الطلاق، علامات عديدة ظهرت إلى العلن بينأصالةوزوجها تشير الى أن علاقتهما متوترة، ويتجهان نحو الطلاق. إذ أثارت أصالة جدلًا حول الرسائل الغامضة التي نشرتها خلال الفترة الماضية، مما دفع المتابعون للتساؤل عن أسباب نشرها لهذه العبارات.

وتوقع الجمهور إنفصال الثنائي وزواج طارق العريان من الممثلة السورية ​نسرين طافش​، ولكن قامت أصالة بنفي الأمر من خلال حسابها الرسمي على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، فلقد قالت: "لا أسمح لأحد بأنّ يتناول علاقتي الخاصّه بزوجي وأبو أولادي، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصص، لها سوء الصّدى على نفوس وأعين أولادنا، مثلنا مثل الجميع نختلف، ولكنّ ونحن في أوج خلافنا (العادي)، نكنّ لبعض كلّ مشاعر الاحترام والفخر".

وإختتمتأصالةتدوينتها: "فكلّ منّا فعل سحرًا بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان النّاس اثنان بكيان واحد، وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء وقبل كلّ ذلك أولادنا، وكرامته منّ كرامتي، وهو لم يخذلني وأنا لن أخذله، وقد صان عشرتي وتحمّل انشغالي، وتغاضى عن عيوبي ويرى محاسني، خلافنا دائماً بسبب انشغالنا، ولاشيء أكثر، إن كان هناك خبر لمّا تردّدتُ بإخباركم، شكرًا لسعة صدركم، وأرجو مراعاة مشاعري".

وعلّقتنسرين طافش: "أصالة طلعت بتقول إن الناس اللي بتطلع الإشاعات دي ناس فاضية .. هما فعلا ناس فاضية".

وكان طارق العريان في تلك الفترة، نشر صورة جمعته بأبنائه من دون أصالة ، وعلق عليها: "الأذكى والأروش آدم وعلي". وفي الفترة الماضية، تواجد طارق العريان في الولايات المتحدة الأميركية بعيداً عن أسرته.

بينما استمرت أصالة في نشر الرسائل المبطنة، إذ أعادت نشر رسالة محتواها: "نستعين بكل شي في الغضب بذاكرتنا الممتلئة قهراً .. و كرامتنا المزعومة و صراحتنا الوقحة .. نستعين بكل شي إلا قلوبنا المحبة .. فنهدم بنيان سنين ونطيح بكل مواقفنا الجميلة معًا دون اكتراث بالنتيجة"، وعلقت عليها قائلة: "ما أجمل هالحكي".

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​​​​​​​وانتشر بعدها فيديو لأصالة حين بكت على مسرح أبو بكر سالم، وهي تقدم أغنيتها الخليجية "ذاك الغبي" في حفلها في السعودية.

وكانت أصالة أعلنت من خلال رسالة لجمهورها أنها على خلاف مع زوجها طارق العريان، ولكنهما لم ينفصلا. وأخرى عن مرورها بأزمة نفسية، وشعورها بالقلق وزيارتها لعيادة الطبيب النفسي.

لتتفجر في إحدى المنشورات، قائلة: "بعض المشاعر كأوراق الشّجر، تُسقى فتتفتّح بلون أخضر غضّ، وتُسقى فتذبلُ وتصبحُ معلّقة يائسه ممّا سيأتي، ويأتيها الخريف فتُسقى ولكنّها قرّرت أن تيبسّ، وتقتلع نفسها من الغصن لتتعلّق على طرْفه بطرفها، ويأتي الشتاء بالمطر فتُسقى، ولكنّها تريد أنّ تتحرّر منّ كلّ جذورها، نقطة من المطر تكسر ضلعًا منّها، ولفحة هواء تُطيّرها، تُفتّتها، وتُنهيها".

وحذفتأصالةبعدها جميع صور زوجها طارق العريان، من حساباتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وكذلك حضورها مؤخراً حدث "حفل صناع الترفيه" بمفردها.

كما ظهرطارق العريانفي الندوة الأخيرة التي شارك فيها، خلال حضوره ندوة تكريمية في الجامعة الأميركية من أجل الإحتفال في فيلم "ولاد رزق 2"، إذ ظهر من دون خاتم الزواج في إصبعه، وهو ما جعل البعض يحسم خبر انفصالهما.

طلاق أصالة

بعدما أعلنت أصالة خبر انفصالها رسمياً عن طارق العريان، بصورة جمعتهما معاً معلنة إنفصالهما رسمياً ومطالبة المتابعين بعدم التدخل في التفاصيل، إحتراماً لمشاعر أولادها ولمشاعرها التي تعبت من هذا الموضوع، ووعدت كل محبيها بأن تقدّم لهم الأفضل وأن تحافظ على المهنية التي لطالما حرصت أن تقدمها في فنها.

وسبق أن بكت أصالة على مسرح أبو بكر سالم في السعودية، خصوصاً عندما أدّت أغنية "ذاك الغبي".

وبدوره نشر العريان صورة تجمعهما عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وكتب عليها تعليقاً جاء فيه "لسوء الحظ وصلنا إلى النهاية، سأظل أحترم هذه الروح الجميلة وأحترمها دائمًا، والدة أطفالي إلى الأبد"، مرفقاً حساب صاحبة "مبقاش سر".

وبعد سلسلة من الكليبات الغنائية، التي قدّمتهاأصالةمع طارق العريان على مدار سنوات ماضية، قررت أصالة التخلّي عنه في كليب أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "شامخ"، وستتعاون فيه مع المخرجة نهال نبيل، وهو التعاون الأول بينهما.

أصالة حذرته سابقاً

وقبل عام من إعلان انفصالهما، أطل الثنائي في لقاء تلفزيوني وتحدثا عن علاقتهما الشخصية، وحينما سُئلتأصالةعن موقفها في حال قرر العريان أن يتزوج سيدة أخرى، أجابت: "أنا سأنسحب في نفس اللحظة"، فقاطعها زوجها طارق العريان قائلاً إنه طبعاً لن يقوم بذلك.

وحين سُئلت أصالة عن موقفها في حال تعرضت للخيانة من قبل العريان، حتى وإن كان الأمر بمثابة النزوة، أجابت أنها أيضاً ستنسحب في حال تأكدت من الأمر، وأكدت أنها لن تمنحه فرصة ثانية.

وظهرت شائعات تقول إن طارق العريان خان زوجته أصالة مع نسرين طافش التي بدورها نفت ذلك، ورجّح المقربون من أصالة إرتباط زوجها بالممثلة المصرية ​غادة عادل​ التي شاركت في فيلم "ولاد رزق 2"، وقد ظهرت فيه ضيفة شرف، وتداول البعض في أنه على علاقة أيضاً بالممثلة المصرية ​ريم مصطفى​.