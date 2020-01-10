ميرنا وليد - بيروت - يشارك الممثل اللبناني ​سامي بو حمدان​ حالياً في عدد من الأعمال، منها ما عرض مثل "عروس بيروت"، ومنها ما لم يعرض بعد مثل "عهد الدم" من بطولة الممثل السوري ​باسل خياط​، ويطل فيه سامي كضيف بدور محامٍ.

وينطلق مع بداية العام الجديد سامي في تصوير الجزء الثاني من مسلسل "عروس بيروت".

سامي وفي لقاء مع موقعنا "الفن" تحدث عن دوره في "عهد الدم"، وعن نجاح مسلسل "عروس بيروت" وعلاقته ببطلي العمل ​ظافر العابدين​ و​كارمن بصيبص​، وأيضاً عن الجزء الثاني من مسلسل "عروس بيروت".

تتابعون التفاصيل في الفيديو المرفق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- سامي بو حمدان يتحدث عن علاقته بـ ظافر العابدين وكارمن بصيبص..وماذا عن الجزء الثاني من "عروس بيروت"؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.