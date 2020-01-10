جينيفر لوبيز وكايت بلانشيت وغوينيث بالترو وريز ويذرسبون محط سخرية

ميرنا وليد - بيروت - في حفل توزيع جوائز ​غولدن غلوب أووردز​ بدورته الـ77 في بيفرلي هيلز، كانت هناك مجموعة من النجمات محط سخرية بسبب إطلالاتهن، وهن ​جينيفر لوبيز​ و​كايت بلانشيت​ و​غوينيث بالترو​ و​ريز ويذرسبون​.

جينيفر البالغة من العمر 50 عاماً والتي حضرت برفقة خطيبها ألكس رودريغيز وإرتدت فستاناً سيئاً من دار فلانتينو، تمت مقارنتها بالهدية على السجادة الحمراء.

ولم تكن المقارنة الوحيدة، بل إمتلأت مواقع التواصل الإجتماعي بالعديد من المقارنات الساخرة بين فستانها والعديد من الأمور.

أما كايت بلانشيت البالغة من العمر 50 عاماً فإرتدت فستاناً غير جميل، فشبهها رواد مواقع التواصل الإجتماعي بالـ Lampadaire .

والفستان بتوقيع ماري كاترانتزو.

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ريز ويذرسبون البالغة من العمر 43 عاماً، نالت حصتها من السخرية، فتم تشبيه فستانها بالمناديل.

والفستان بتوقيع دار رولان موريه.

وفستان غوينيث بالترو البالغة من العمر 47 عاماً، عرضها لموقف محرج وكان ضمن لائحة السخريات، وهو بتوقيع دار فندي.