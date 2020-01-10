فن ومشاهير

جينيفر لوبيز وكايت بلانشيت وغوينيث بالترو وريز ويذرسبون محط سخرية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Advertisements

ميرنا وليد - بيروت - في حفل توزيع جوائز ​غولدن غلوب أووردز​ بدورته الـ77 في بيفرلي هيلز، كانت هناك مجموعة من النجمات محط سخرية بسبب إطلالاتهن، وهن ​جينيفر لوبيز​ و​كايت بلانشيت​ و​غوينيث بالترو​ و​ريز ويذرسبون​.

جينيفر البالغة من العمر 50 عاماً والتي حضرت برفقة خطيبها ألكس رودريغيز وإرتدت فستاناً سيئاً من دار فلانتينو، تمت مقارنتها بالهدية على السجادة الحمراء.
ولم تكن المقارنة الوحيدة، بل إمتلأت مواقع التواصل الإجتماعي بالعديد من المقارنات الساخرة بين فستانها والعديد من الأمور.

92113aefd4.jpg

a96ba74e2b.jpg

أما كايت بلانشيت البالغة من العمر 50 عاماً فإرتدت فستاناً غير جميل، فشبهها رواد مواقع التواصل الإجتماعي بالـ Lampadaire .
والفستان بتوقيع ماري كاترانتزو.

Advertisements

19f0ab3d26.jpg

ريز ويذرسبون البالغة من العمر 43 عاماً، نالت حصتها من السخرية، فتم تشبيه فستانها بالمناديل.
والفستان بتوقيع دار رولان موريه.

b380f13472.jpg

وفستان غوينيث بالترو البالغة من العمر 47 عاماً، عرضها لموقف محرج وكان ضمن لائحة السخريات، وهو بتوقيع دار فندي.

a26d330084.jpg

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جينيفر لوبيز وكايت بلانشيت وغوينيث بالترو وريز ويذرسبون محط سخرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا