فادي الهاشم.. حيلة ذكية جعلته يتزوج من نانسي عجرم وواجه الموت لإنقاذ عائلته

ميرنا وليد - بيروت - ​فادي الهاشم​طبيب أسنان شهير ويُعتبر من الأفضل في مجاله، عرف الأضواء بعد زواجه من الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​، وأصبح هذا الثنائي يعتبر مثالاً يحتذى به للعائلة المثالية، خصوصاً أنه ليس من الرجال الذين يقفون عائقاً أمام طموح الشريكة، وقد بدا ذلك واضحاً خلال مسيرة نانسي التي ظلت ترتفع بعد زواجهما، وعرفت الذروة خلال علاقتهما.

أصبح اليوم الدكتور فادي الهاشم إسماً معروفاً، خصوصاً بعد الأحداث التي حصلت وخضت الإعلام ومواقع التواصل.. لكن ما الذي قد لا تعرفونه عنه وعن زواجه من نانسي؟

كيف تعرفتنانسي عجرمعلى فادي الهاشم؟

الرواية ليست جديدة فقد روتها نانسي في العديد من المقابلات التلفزيونية، أما البداية كانت حين تعرفتنانسي عجرمعلى زوجها في عيادته عندما ذهبت لعلاج أسنانها، وكانت الأمور في البداية رسمية جدا والعلاقة بدأت كأي طبيب ومريضة، إلا أن الدكتور رأى في نانسي شريكة حياته منذ البداية، وكان لا يكف عن التغزّل بها فكثرت زياراتها له بسبب إعطائه لها مواعيد كثيرة، عندها تقرّبا من بعضهما أكثر وتدرجت العلاقة من الصداقة، فالصداقة المعمّقة، ثم الحبّ والزواج. ودامت العلاقة لحوالى 3 سنوات، قبل أن يخطوا خطوة الزواج. تؤكد نانسي أن زواجها من فادي أتى بعد قصة حب كبيرة وتعتبره حبيباً وصديقاً قريباً تستشيره في خطواتها.

فارق السن وهل ارتبط بفنانة قبلها؟

لم تتردد نانسي عجرم يوماً في الكشف عن فارق السن بينها وبين زوجهافادي الهاشم، وقالت في العديد من المقابلات أنه يكبرها بـ 14 عاماً، إلا أن ذلك لا يشكل عائقاً أبداً أمام علاقتهما المتينة والمبنية على الحب والثقة.

في بداية زواج نانسي عجرم وفادي الهاشمكثرت الإشاعات وهذا أمر طبيعي، إذ كانا عبارة عن ثنائي متجانس ونادرا ما يصرحان بالأمور الخاصة عن حياتهما، إلا أن شائعة ارتباطه بفنانة قبل نانسي لاحقته منذ البداية فاضطرت زوجته إلى نفي ذلك.

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الزفاف ..مدني وفقاً لطلبه!

في أيلول/سبتمبر عام 2008 تزوجتنانسي عجرممنفادي الهاشمزواجاً مدنياً لا دينياً، وذلك بناءً ،على رغبة الدكتور إضافة إلى أنها صرحت في لقاء تلفزيوني عن سبب إضافي للزواج المدني، وأوضحت نانسي أنّها وزوجها أقدما على هذه الخطوة لأنّها من طائفة الروم الأرثوذوكس، في حين ينتمي هو إلى الطائفة المارونية، وقالت: "أنا مع إقرار الزواج المدني، إمّا يقبلونه ويسجلونه في لبنان، أو يرفضونه فلا يعذبون الشباب ويسافرون ويتزوجون بالخارج". وأقاما حفلة بناءً على طلب الأهل، وحضّرت نانسي لها خلال شهر واحد.

العائلة الكبيرة نعمة!

أنجبت نانسي عجرم من زوجهافادي الهاشم3 بنات، الكبيرة أسمياها ميلا ولدت في يوم عيد ميلاد أمها نفسه في 16 أيار/مايو عام 2009، ثم أنجبا ابنتهما الثانية في 23 نيسان/أبريل عام 2011 وأسمياها إيلا، أما ابنتهما الثالثة في 1 شباط/فبراير عام 2019 وأسمياها ليا.

تقول نانسي إنها هي وفادي يحبان العائلة الكبيرة، لذلك أنجبا ابنتهما الثالثة في الفترة الأخيرة، وهما والدان حريصان على الرعاية الافضل لهن.

فادي الهاشمينهي حياة لص ويخلّص بناته

يوم الأحد 5 كانون الثاني/يناير عام 2020 فجراً عاشت عائلةنانسي عجرمكابوساً حقيقياً، حين إقتحم شاب منزل العائلة محاولاً أن يسرق مقتنيات العائلة، وقد أشهر سلاحه في وجه زوج نانسي الذي لم يستوعب ما حصل في البداية، وحاول تدارك الموضوع وقام بمواجهة السارق الذي كان يحمل السلاح متوجهاً الى غرفة نوم الأطفال وطالب بوجود نانسي، وبعد تبادل لإطلاق النار قُتل السارق. وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية، وتم توقيف فادي الهاشم على اثر التحقيق ليومين، قبل أن يتم إخلاء سبيله مع منعه من السفر حتى إنتهاء التحقيق.

تعددت الروايات حول هذه القضية، فالبعض قال إن الشاب وهو سوري الجنسية، كان يعمل لدى نانسي عجرم، وأراد المطالبة بمستحقاته فدخل إلى المنزل بهدف أخذ حقه بيده، إلا أنه كان ملثماً ولم يعرفه فادي الهاشم، في ما ينكر أهل نانسي والمصادر المقربة منها أن يكون الشاب الذي إقتحم منزلهما قد عمل لديهما، أو أنهما يعرفانه في الأصل.