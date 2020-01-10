ملاك الكويتية تزوّجت 6 مرات.. وطُردت من مدرسة إبنها

ميرنا وليد - بيروت - وُلدت الممثلةملاك ​الكويت​يةفي 27 آب/أغسطس عام 1982 في الكويت، وإسمها الحقيقي هو عهود عوض، وأحبت الفن منذ الصغر، فشاركت في مسرحيات مدرسية عديدة.

بدأت حياتها الفنية في عام 2003 بمسلسل الخطر معهم 3، وظهر نجاحها بعدما شاركت في عملين عام 2005، هما فريج صويلح والدريشة، ثم توالت أعمالها وحققت النجاح خلال العديد منها.

مسيرتها الفنية

كان الصحفي فيصل الحمراني هو الذي عرّفها على المنتج براك الحريبي، الذي قدّمها بدوره إلى العالم من خلال مسلسل "البوية" في 2003، وكان من المقرر أنّ تشارك ملاك في 16 حلقة فحسب، إلّا أنّ القائمين على العمل أحبّوا أداءها وطلبوا منها أنّ تشارك في 30 حلقة.

بعد النجاح الذي حصدته والجمهور الواسع الذي إكتسبته، توالت الأعمال على ملاك، فشاركت في مسلسل "رحلة انتظار" إلى جانب مها سالم ونادية عاصي و​عبد الله بو شهري​ وغازي حسين وعبد الله عبد العزيز، كما عادت لتظهر على خشبة المسرح في بعض الأعمال المسرحية.

وقدّمت ملاك مسلسلات كثيرة منذ بداياتها في 2003 منها: "الدريشة" و"واد موتيل" و"فريح صويلح" و"صحوة زمن" و"في البيوت أسرار" و"لا هوب" و"سقوط الأقنعة" و"السجينة" و"أم البنات" و"بين الماضي والحب" و"الحلال والحرام"..

عام 2009 وقفت ملاك إلى جانب ​سعاد عبد الله​ في مسلسل "أم البنات"، ونظراً لموهبتها طلبها الممثلان السعوديان ​عبد الله السدحان​ و​ناصر القصبي​ للمشاركة في حلقتين من "​طاش ما طاش​" تحت عنوان "سيوف المها"، فضلاً عن مشاركتها في مسلسل "سدرة البيت" مع ​هدى حسين​ وعبد الرحمن العقل و"رسائل من صدف" و"بيت صالح السكراب".

عام 2010 عادت ملاك للوقوف مجدداً أمام سعاد عبد الله في مسلسلين، هما "نور في سماء صافية" و"زوارة خميس"، إلى جانب مسلسل "أميمة في دار الايتام" و"الصراع".

وفي عامي 2011 و2012 شاركت ملاك في العديد من الأعمال على رأسها، "ساهر الليل- وطن النهار 3".

عام 2013 تميزت ملاك بدورها في المسلسل الكوميدي "البيت بيت أبونا" مع حياة الفهد وسعاد عبد الله، بالإضافة إلى البرنامج الكوميدي CBM مع الممثل المصري أحمد رزق.

ومن مسرحياتها: "شباب الجامعة" و"الساحرة وحنين والتنين" و"كتاب العجائب" و"الدمية القاتلة".

وإبتعدت ملاك عن السينما، إذ شاركت بعمل واحد فقط، بعنوان "في منتصف الليل" عام 2006.

ملاكتزوّجت 6 مرات

لديها ابنة من زوجها الأول اسمها "أنفال"، وفي عام 2010 تزوجت من الشاعر مناف نذر، وأنجبت منه بعام 2011 ابنهما "علي"، إلا أنهما تطلقا. وفي عام 2017 أعلنت عن زواجها من شاب عراقي يدعىعلي محمد العتيبي، وبعد شهر واحد من زواجهما في 28 أيلول/سبتمبر 2017 أعلنت انفصالهما بعدما اكتشفت خداعه لها.

بعد أشهر قليلة من طلاقها من زوجها الرابع، فاجأت ملاك جمهورها، بكشفها عن زواجها للمرة الخامسة.

كما كشفت عن أول حرف من اسم عريسها، حيث كتبت حرف "K" وبجواره رسمة لخاتمالزواج.

وفي شهر أيلول/سبتمبر عام 2018، أعلنت ملاك عقد قرانها وخطوبتها من رجل لم تكشف عن هويته كما لم تذكر تفاصيل، إلا أنها إكتفت بذكر عقد قرانها لتثير فضول متابعيها، والذين أطلقوا العديد من التساؤلات حول الأمر، خصوصاً أنها إنفصلت منذ أشهر عن زوجها، فزواجها السابق لم يدم شهر واحد.

ملاك: زوجي نصاب

أعلنت ملاك أن زوجها نصاب ويريد أن يسترجع الذهب مقابل الطلاق الذي طالبت به، بعدما اكتشفت أنه متزوج من 3 نساء غيرها، ولكنه لم يخبرها بذلك، كما أكدت أنه سبق أن نصب على فتيات كثيرات وتزوج بهن، وهنّ غير قادرات على فعل شيء، كما نشرت وثيقة زواجها منه، وعلّقت: "عقبال ما أنشرلكم ورقة طلاقي".

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ملاكتعترف: أنا من روجت لشائعة زواجي من 4 رجال

إعترفتملاكفي تصريحات سابقة بأنها هى التي روجت أخبار غير حقيقية حول زواجها اربع مرات من قبل، لكن في نفس الوقت أعلنت أنها بصدد الزواج لمرة جديدة، لكنها رفضت الإفصاح عن العدد الحقيقي لزيجاتها حتى الآن.

طُردت من مدرسة إبنها

في شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام 2019، هددتملاكإدارة مدرسة إبنها، بعد طردها منها بسبب توثيقها محادثة بينها وبين الإدارة، كانت تعترض خلالها على تعرض إبنها للضرب، على يد زملاء له في المدرسة.

وأعربت في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، عن غضبها وأكدت تحويل الأمر إلى قضية رأي عام.

وأضافتملاكأن العديد من المسؤولين في إدارة المدرسة عاتبوها على ظهورها في الفيديو، وشكواها المدرسة بسبب تعرض ابنها للضرب.



ملاك تطالب بمنع أغنيات​ماجد المهندس​

فتحت ملاك النار على الفنان ​العراق​ي ماجد المهندس، وطالبت بمنع أغانيه في الإذاعات الكويتية، وذلك لمهاجمته وزير الشباب الكويتي.

ونشرتملاكمقطع فيديو تهاجم خلاله المهندس، مطالبة بمنع اذاعة أغانيه في الاذاعات الكويتية معبرة عن غضبها الشديد من انتقاد المهندس لزيارة وزير الشباب الكويتي لقطر.

وكان ماجد المهندس قد قام بإعادة نشر تغريدة تصف وزيرا كويتيا بـ"المرتزق"، على خلفية شكره الجهود القطرية في رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية، وتنظيم كأس الخليج بنسخته الـ23 في الكويت.

ملاككادت تسبب أزمة بين العراق والكويت

تعرّضتملاكلانتقادات من الجمهور العراقي، بعدما نشرت في حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، أعلاماً لجميع الدول الخليجية المشاركة في مباريات كأس الخليج 23 عام 2017 لكرة القدم بإستثناء العراق، على الرغم مشاركته في المباريات، ولدى سؤالها عن السبب ردت: " لأن دولة العراق غير خليجية"، لتنهال عليها التعليقات المنتقدة، معتبرين أنها تنكّرت لأصلها على اعتبار أن والدتها عراقية.

إلا أنّ ملاك قررت الرد بقسوة وقالت: "الخليج تاج على رؤوسكم، لدي العديد من المنافقين والامام علي قال أهل الشقاق والنفاق، ولا أريد من أهل الشقاق والنفاق متابعتي. حسّنوا صورتكم أمام الناس، انتو وكندرتي (حذائي) واحد".