عام 2019:خلاف ميريام فارس وإليسا الى العلن وبيتر سمعان يشن هجوماً على زين العمر والأخير يرد

ميرنا وليد - بيروت - كثيرة هي الخلافات التي حصلت في الساحة الفنية هذا العام، منها ما تم احتواؤها ومنها ما لا يزال ساري المفعول حتى الساعة، ومحاولة رأب الصدع بين طرفيه لم تنجح بعد.

فبعدما قدمنا في الجزء الأول بعنوان "عام 2019: قمر وأنجي خوري وآدم إلى المحاكم..خلافات وديع الشيخ بالجملة ومي حريري أخطأت بحق هيفا وهبي"، نقدم لقراء الفن الجزء الثاني من تقرير الخلافات التي حصلت بين النجوم في العام 2019، وكانت على الشكل التالي:

سمير صفير يخطئ بحق ​جويس عقيقي​.. والثورة تشعل جبهة ​زين العمر​ و​بيتر سمعان​

حصل خلاف بين الإعلامية في قناة الـMTV جويس عقيقي والملحن سمير صفير أثناء تغطية عقيقي على الأرض، فلقد هاجمها سمير صفير واتهمها بأنها "إعلام العهر" فردت عقيقي عليه وطلبت عدم التحدث معها بهذه الطريقة. وبسبب الثورة اللبنانية

حصل خلاف بين الفنان اللبناني زين العمر والممثل اللبناني بيتر سمعان، بعد تصريح الأخير في مقابلة أجراها معه موقع الخليج 365 حول تعليقه على دفاع زين عن رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​، إذ قال بيتر: "بذكّر زين بالفتّيشة اللي خوّفتوا لمّا نزل مع مظاهرات طلعت ريحتكن، المنابر والأرض بدّا رجال وتضحيات"، فرد زين العمر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي تعليقاً على صورة لبيتر: "قال الأخ الثورة بدّا رجال ..... يا روح ماما منيح إنك عارف حالك يا وحش عارف حالك إنك بتفقفق ...روح العب مع يللي متلك اوكي Take care ya bibi إبني كف إيدو طولك ... أوعك بحياتك تتطاول على يللي بعلموك الوطنية إنت وغيرك ok papaaaaaaaaa".

وللسبب نفسه هاجمت الممثلة اللبنانية سهى قيقانو الممثلة اللبنانية نادين الراسي، بعد انتقادها رئيس الجمهورية ميشال عون، ونشرت سهى على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لنادين مع عون خلال زيارتها له سابقاً، وعلقت قائلة: "وسط الفني تبع الثوغة بدو بزقة. بس ولي نادين الراسي مزال بتكرهي رب ربو للرئيس عون وعم تتمني يفل بطريقتك الزقاقية المعهودة كيف طلعتي لعندو على بعبدا. حق على بروتوكول القصر لي عطاكي موعد يا بلا اخلاق. ما بتستاهلي كنتي تدعسي عندو. مزال المنتج لي خلقك بزقتي بوجو. ما صدقناكي ببعبدا ولي"، كما هددت قيقانو الإعلامي اللبناني ​روبير فرنجية​ بفصله من عمله في الوكالة الوطنية للإعلام، وذلك بعد ذكر اسمها في المقال الذي كتبه عن المشاهير ورأيهم بالمظاهرات، ما أدى الى إنتقاده من قبل سهى التي هي ضد الثورة وقولها على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "عمول معروف ياكاتب المقال واعلامي المردة لي حجمكون الزاوية فقط يا روبير فرنجية، ما تجيب سيرتي ولا سيرة اسمي بمقالاتك، مين هيدا لي عم تساويني في.والتاريخ الفني ان حكى.ما بجي صوب حدن بس لي بيجي صوبي دعس بعد ناقصني.قريبا تنظيف العهر الاعلامي والفني خطي واضح من زمان وممنوع حدن يزايد. انا ما ببهدل حالي متل غيري وواضحة وضوح الحقيقة التي تحررني. كل شي بوقتو حلو واحد واحد لا بق حدن يطلع على اسم التاني وكل واحد حر".

كما دعت إلى طرد فرنجية من الوكالة الوطنية الإعلام قائلة :"رح اتركك على صفحتي يا اعلامي الزاوية الفاسد بس تا ربيك انت والمافيا تبعك. انتفاضة الى شطف العهر الاعلامي وتصفية وكالة الاعلام الزبل"، إلا أنه عاد روبير فرنجية وحذف اسمها من المقال.

مواقف وسام حنا تضعه بخلافات بالجملة

أما الممثل وسام حنا فكان له الحصة الأكبر من الخلافات في العام 2019، فلقد حصل خلاف بينه وبين كل من الإعلامي ​فراس حاطوم​ والإعلامية ​غدي فرنسيس​ وكذلك الإعلامية ​مريم البسام​ بسبب مواقفه السياسية أثناء الثورة اللبنانية.

وبسبب إنتقاده للممثل اللبناني وإعتباره أنه غير قادر على المنفاسة عربياً، حصل خلاف بين المخرج ​ناصر فقيه​ صاحب هذا الرأي مع الممثلين ​باسم مغنية​ و​كارلوس عازار​ اللذين ردا عليه بشكل صارم.

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​​​​​​​ملك جمال لبنان مهمشاً

​مسابقة ملك جمال لبنان​ كانت عام 2019 على خلاف كبير بين الملك ​رامي عطا الله​ ومنظم المسابقة ​نضال بشراوي​، الذي همش عطا الله لمصلحة الوصيف الأول ​محمد طه​ وطلب من عطا الله تسليم الخاتم لطه.

كذلك شهد عام 2019 خلافاً بين الإعلامية ​كارلا حداد​ وقناة الـMTV وانتقلت الى قناة الـLBCI، وقدمت من خلالها برنامج في Male. وحصل أيضاً خلاف بين الفنان عامر زيان والفنان وليد توفيق خلال حفله على متن رحلة ستارز اون بورد، وفي التفاصيل، قدم وليد دعوة لعامر لحضور حفله بعد أن تناولا الغداء معاً قبل يوم. وحضر عامر الحفل، إلا أن وليد وخلال تقديمه التحية للفنانين الحاضرين إستثنى التحية لعامر، الأمر الذي جعل الاخير ينسحب من الحفل، ولفت الانظار الى الموضوع.

​ستيفاني صليبا​ في مرمى هجوم ​ورد الخال​..و​ماغي بو غصن​ ضحية خلاف ​أمل عرفة​ و​شكران مرتجى​

​​​​​​​​​​​​​​إلى ذلك حصل خلاف بين الممثلة السورية أمل عرفة وزميلتها شكران مرتجى وذلك كان بسبب الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن، عندما رفضت مرتجى إعطاء اسم معين حين تم تخييرها ما بين أمل عرفة و ماغي بو غصن، ضمن برنامج " أكلناها " الذي يقدمه الممثل السوري ​باسم ياخور​.

الأمر الذي أغضب أمل وقالت موجهة كلامها لشكران: "أنا لو كنت مكانك يا شكران كنت بقول رأيي ورأي ملاااااااااايين الناس بـ ( قدرتي الفنية) وبسلط الضو أيضاً على قدرة ماغي بو غصن ( الفنية) وبقول أنا متأكدة إنو ماغي ما رح تزعل من رأيي لأنو هي حقيقة ... وصدقاً ساعتا لا ماغي بو غصن رح تزعل ولا شركة جمال سنان رح تشن الحرب عليكي ... لأنك كنتي كبرتي كتيررررررر بجوابك...".

وتابعت أمل :"بس بطمنك انتي كبيرة بقلبي ورح تبقي كيف ما كان ( تقييمك) لقدراتي الفنية وحتى لو ذاكرتك عم تخونك بشوية تفاصيل فنية كبيرة قدمتلك ياها ".

​​​​​​​إلى ذلك حصل خلاف بين الممثلة اللبنانية ورد الخال مع زميلتها الممثلة ستيفاني صليبا بسبب حديث الخال عن صليبا في برنامج "أكلناها"، عندما طلب مقدم البرنامج الممثل السوري باسم ياخور من الخال أن تختار ممثلة لبنانية لتقول لها "ابتعدي عن التمثيل واستمري في عرض الأزياء"، فاختارت الخال الممثلة ستيفاني صليبا لتقول لها ذلك، وأضافت: "جمالها طاغٍ وأداؤها في الأعمال جميل … لكن يطغى عليه الشكل"، مما دفع المنتج اللبناني ​صادق الصباح​ إلى شنّ هجوم على الخال من دون أن يسميها، وكتب عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي تعليقاً، جاء فيه التالي: "أخطر ما يكسر هالة الفنان هو تحوّله الى ناصح أو ناقد لزملائه"، وتابع "مشهد أراه يتكرّر وأتساءل لما يقع الفنان في فخّ أسئلة يمكن تجنّب الإجابة عليها بذكاء".

خلاف ​إليسا​ و​ميريام فارس​ الى العلن..و​رنين الشعار​ تهاجم ​مارسيل خليفة​ بعدما وصف والدها بالحيوانات المنقرضة

​​​​​​​كما شهد العام 2019 خلافاً اندلع بين الفنانتين اللبنانيتين ميريام فارس وإليسا، وذلك بسبب تصريح فارس بأنها لا تحيي حفلات في مصر لأن ذلك لا يناسبها، وأجرها عالٍ، في وقت وضعت إليسا إعجاباً على فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي حمل عنوان "ميريام فارس تسيء لمصر" ويتضمن تصريح فارس المثير للجدل.

وبعد أشهر على الحادثة، ردت ميريام فارس على إليسا، حيث شكرت كل من وقف بجانبها في أزمتها، مشيرة الى أنها لم تقبل اعتذار إليسا لأنها وضعت لايك على الفيديو حينها، مشددة على أن إليسا لم تضع لايك لمهاجمتها بل لأنها تضع لايكات على الفيديوات المضحكة، وقالت: "هل يوجد شيء مضحك في الفيديو".

تصريح فارس دفع إليسا للرد فقد أعادت نشر تعليق لأحد متابعيها، جاء فيه التالي: "ما عجبها إنه اليسا دافعت عنها.. يا ديعان الكم دقيقة إلى اليسا روحتهن"، وكتبت إليسا على المنشور التالي: "حبيبي كل إنسان بيعمل بأصله! مش منتظرة تقدير من حدا"، من ثم عادت فارس وردت على إليسا بالتالي: "مش مهم اللي صار ومش حلو أن الواحد يكون بوجهين".

إلى ذلك حصل خلاف كبير بين الفنانة اللبنانية رنين الشعار والفنان اللبناني مارسيل خليفة، وذلك عندما شنت هجوماً عليه عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، فلقد أشارت إلى أنه وصف والدها الفنان ​عبد الكريم الشعار​ بأنه "حيوان".

وروت الشعار تفاصيل ما حصل بينها وبين خليفة على متن إحدى الطائرات حينما إلتقيا صدفة، وقال لها عن والدها "بيشبه "الحيوانات" اللي عم ينقرضوا وبيحطّوهن بقفاص وبيصيروا يطعموهن نتفة.. نتفة..".

بدوره رد خليفة على الشعار وقد أكد لموقع "الفن" أنه يحب صوت الاستاذ عبد الكريم الشعار، منذ أن تقدم على برنامج استوديو الفن مع ​​​​​​​الاستاذ سيمون أسمر.

وأضاف خليفة :"ما قلته للسيدة الفاضلة رنين الشعار أن عبد الكريم الشعار هو كالعملة النادرة يجب الحفاظ عليها تماماً كالحيوانات النادرة ذات السلالات الأصيلة والذاهبة إلى الانقراض، وأضفت يجب الحفاظ عليها برموش العيون، ولقد أوضحت للسيدة الفاضلة رنين الشعار من سنتين قصدي ولكنني تفاجأت بتوقيت رسالتها المدويّة، والتي لا صلة لها بمقصدي النابع من حرصي على الاستاذ عبد الكريم الشعار".

وتابع :"أعرف ان الوحشة في كل مكان تترنّح في سيل هذه الايام الصاخبة، ولكن لا محالة الصبح سوف يقبل بريش الأجنحة".